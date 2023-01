Catedral de Girona / @EP

El Bisbat de Girona va patir aquest dilluns a la tarda un atac informàtic després que diversos empleats rebessin correus electrònics fraudulents en què fingien ser l'administrador diocesà de Girona, Lluís Suñer.

Segons ha avançat TV3, els correus provenien de les adreces electròniques reverendoffc@gmail.com o ministeruffi@aol.com i, segons les mateixes fonts, no es corresponen amb l'administrador diocesà de Girona, encara que els correus tenien com a remitent Suñer.

Els afectats han estat diversos treballadors del Bisbat de Girona i també treballadors de fora de la diòcesi, i des d'aquest dilluns a la tarda el mateix Bisbat va enviar dos correus electrònics avisant els empleats que no responguessin aquests correus per ser "falsos".

Segons han explicat les fonts del Bisbat de Girona, primer es demanava al treballador respondre al correu electrònic i, un cop es feia, se'ls feia "una proposta d'estafa" sol·licitant que compressin una targeta d'iTunes-Apple per escanejar posteriorment el codi i enviar-lo al mateix correu amb una foto.

CORREUS

"Això és el que vull que facis per mi, estic treballant en incentius i tenia com a objectiu sorprendre alguns dels nostres diligents empleats de tota la diòcesi amb vals. Vull gestionar-ho personalment i s'hauria de mantenir confidencial fins que tots tinguin els vals, ja que és una sorpresa. Necessito que obtingueu 20 quantitats de val d'iTunes/Apple de 100 euros per cadascun (total 2.000 euros)", deia el segon correu electrònic que rebien.

I afegia: "Els hauries de comprar a qualsevol botiga del teu voltant. Després de rebre'ls, ratlla la part posterior per revelar els codis del val i fes una foto clara de cada targeta i envia'm cada imatge per separat aquí, perquè pugui assignar fàcilment al correu electrònic d'una persona. Conserveu les targetes físiques i el rebut com a referència. Se us reemborsarà degudament per això. Si us plau, feu tot el possible per aconseguir-ho. Pots ajudar amb això? Benediccions".

El Bisbat de Girona ha assegurat que està preguntant a altres diòcesis catalanes i que de moment "a Catalunya sembla que no n'hi havia més on hagi passat" això. Les mateixes fonts han explicat que tenen constància a nivell intern que s'han produït fets similars "en altres diòcesis d'Espanya, fa un mes aproximadament", com a la de Barbastro (Osca).