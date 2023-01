Imatge de la projecció de com quedaria la ubicació del parc eòlic Galatea / Endesa

Endesa ha llançat un instrument financer de participació local perquè particulars, empreses i organismes públics de l'Alt Empordà (Girona) puguin participar a la construcció del parc eòlic Galatea, situat a la mateixa comarca.

En un comunicat aquest dijous, Endesa ha informat que les persones interessades a formar part del projecte podran fer-ho via préstec a l'empresa promotora i propietària del projecte, Enel Green Power España (EGPE), “amb l'objectiu de promoure el desenvolupament socioeconòmic del territori".

Els municipis on s'instal·laran els aerogeneradors i les infraestructures d'evacuació del parc eòlic són La Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant i Figueres (Girona).

Els interessats podran invertir un capital entre 500 i 2.500 euros i la rendibilitat serà fixa fins al 5,50% amb un període d'inversió de 10 anys; i és un préstec "100% garantit mitjançant garantia corporativa emesa per Endesa, de qualitat Investment Grade (BBB+, Standard & Poor's)", i la resta de municipis de l'Alt Empordà podran participar del mateix instrument financer amb una rendibilitat fixa del 4,5 %.

Segons ha explicat Endesa, la participació es podrà comunicar un cop s'obtingui l'autorització administrativa prèvia del projecte i es podrà fer a través de la plataforma de finançament participatiu Fundeen.

PARC EÒLIC GALATEA

Endesa va presentar el projecte de construcció del parc eòlic Galatea --a través de la divisió d'energies renovables EGPE-- als veïns de la Jonquera el novembre del 2021 i actualment es troba en fase de desenvolupament.

La companyia ha assegurat que suposa una inversió de 50 milions d'euros al territori, "tindria una potència de 49 MW i comptaria amb nou aerogeneradors, que quedarien fora dels espais naturals protegits de la zona", i inclou el parc eòlic situat a La Jonquera.

El projecte --que, segons Endesa, evitaria l'emissió de 116.000 tones anuals de CO2 a l'atmosfera-- anirà acompanyat d'un Pla de Creació de Valor Compartit al territori per impulsar "iniciatives sostenibles que generin valor local: noves oportunitats d'ocupació , formació per a la inclusió social, activitat econòmica per al teixit empresarial i preservació del medi natural” a través de la instal·lació d'elements de protecció de la biodiversitat.