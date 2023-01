Girona va tard per posar en funcionament la zona de baixes emissions|@EP

La llei estatal del canvi climàtic, que es va aprovar el 2021, indicava que tots els municipis de més de 50.000 habitants havien de tenir una zona de baixes emissions abans d'iniciar-se el 2023 . Girona és una de les ciutats que l'hauria de disposar, i que ja estigués en funcionament, però l'Ajuntament reconeix que no ha arribat a temps. Alguns aspectes ja estan força encaminats i definits, com és el mapa. Altres, en canvi, trigaran un temps a poder-se establir del tot i és per això que el consistori preveu que aquesta zona de baixes emissions no entrarà en funcionament fins a finals d'aquest any oa principis del 2024.