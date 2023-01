L’Ajuntament de Girona commemorarà, el dijous 26 de gener, el Dia Oficial de la Memòria de l’Holocaust. L’acte organitzat pel Patronat Call de Girona tindrà lloc al Saló de Plens del consistori a partir de les 19 h i comptarà amb una conferència sobre el risc de l’oblit que porta per títol Recordar la Xoà al segle XXI: entre localisme, cosmopolitisme i el risc de l’oblit, a càrrec del director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses.

La ciutat, a través del Patronat Call, està compromesa amb la resolució del Parlament Europeu, ratificada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, que insta tots els estats i governs a mantenir viu el record de l’Holocaust i a fomentar l’educació per tal de prevenir el racisme i la intolerància. En aquest marc, s’organitza cada any un acte institucional públic i obert a tota la ciutadania, amb la lectura del manifest i una encesa d’espelmes en record i homenatge a totes les víctimes i contra l’oblit d’aquell horror i barbàrie.

La directora del Patronat Call de Girona, Assumpció Hosta, obrirà l’acte amb la lectura del manifest. La commemoració també comptarà amb el director de l’Associació Europea per a la Preservació del Patrimoni Jueu (AEPJ), Victor Sorenssen, qui farà una breu intervenció sobre el deure de la memòria. L’associació -de la qual Girona és membre des de la seva fundació fa 20 anys i, actualment, n’ostenta la vicepresidència i la secretaria general- ha estat recentment beneficiària d’un ajut europeu dins el programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) per treballar enguany el tema de la memòria, molt especialment en totes les activitats del programa anual Jornades Europees de la Cultura Jueva 2023.

Tancarà l’acte la presidenta del Patronat Call de Girona i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i donarà pas a l’encesa d’espelmes en record de totes les víctimes.



El 27 de gener es commemora cada any el Dia Oficial de la Memòria de l’Holocaust. La data correspon al dia que es va alliberar el camp d’extermini d’Auschwitz-Birkenau (Polònia) durant la Segona Guerra Mundial, l’any 1945. Aquest any 2023 se’n commemora el 78è aniversari.