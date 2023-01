27012023 Rp Premis Enderrock (1)

La gala de lliurament de la 25a edició dels Premis Enderrock - Premis de la Música Catalana 2023 se celebrarà el dijous 9 de març a l’Auditori de Girona. La commemoració del 25è aniversari de la gala es plantejarà com un acte de reconeixement en el marc d’un gran programa musical que inclourà una aposta per la nova escena artística. A més, serà el comiat de la parella humorística dels darrers 10 anys, Carles Xuriguera i Rafel Faixedas, que donaran el relleu als comunicadors Andreu Juanola i Alba Riera, amb un guió de Jordi Caballé. La Nit dels Premis Enderrock serà retransmesa a través d'una realització conjunta de La Xarxa i TV3, i també per l’emissora musical d’iCat.

Aquest matí ha tingut lloc la roda de premsa de presentació de la gala a càrrec de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; del vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, del diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira -amb una intervenció per vídeo-, i del director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau.

"La gala dels premis Enderrock ens ha ajudat a dotar de musculatura el territori. Gràcies per fer-nos confiança un any més. Des de l’Ajuntament de Girona apostem per aquests premis per assegurar que la música catalana es projecta arreu del món. Sabem de la necessitat de promoure el català i la música en català. Per això, és tan necessari que hi hagi premis com aquest, que posin la música catalana en el panorama internacional, ja que aquest és precisament un dels nostres principals objectius", ha afirmat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

“És un orgull per Girona i per a les gironines i els gironins que la nostra ciutat sigui la capital de la música catalana, i aplegui de nou la gala dels premis Enderrock. Que avui siguem aquí, que puguem celebrar aquests premis, que puguem celebrar la cultura, conté un missatge d’agraïment col·lectiu i de suport al món de la música en l’àmbit gironí i a tot el país”, ha exposat el vicealcalde, Quim Ayats.

“Girona és territori referent del panorama musical català i ens enorgulleix que, una vegada més, els premis Enderrock es tornin a entregar aquí. Es tracta de la gran cita anual de la música al nostre país i és una oportunitat per posar en valor la feina dels i les artistes i dels grups, per donar un impuls al sector i, sobretot, per arribar al gran públic”, ha explicat el vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira.

La celebració dels 25 anys dels Premis de la Música Catalana comportarà un nou format de gala i de presentadors amb una dotzena d’actuacions musicals d’artistes consolidats i emergents, juntament amb els lliuraments de la vintena de guardons corresponents als Premis Enderrock d’Honor i Trajectòria, de la Crítica i de la Votació Popular. A més, la duració estimada de dues hores de la gala ha comportat la reducció d’una desena de guardons, que s’han eliminat o s’han traslladat a una convocatòria de caràcter més institucional, que tindrà lloc en un dinar de gala el dimecres 1 de març al Mas Marroch, de Vilablareix, i que servirà per inaugurar els actes dels 30 anys de la revista Enderrock.

PREMIS ENDERROCK, PER VOTACIÓ POPULAR

La lectura pública dels 10 candidats de cada categoria als Premis Enderrock per votació popular ha revelat que els artistes amb més vots han estat Els Catarres i The Tyets, amb cinc nominacions cadascun. Els segueixen amb quatre nominacions Julieta, Lildami, Miki Núñez (i Alfred García) i Suu. Les propostes musicals que han rebut una triple nominació són Mariona Escoda, Roger Padrós i Zoo.

En total, els lectors i lectores de la revista i el públic en general han nominat un centenar de grups i solistes, amb una selecció propera a la paritat (57% homes i 43% dones i grups mixtos), amb candidats d’arreu dels Països Catalans (83% de Catalunya, 11% del País Valencià, 4% de les Illes Balears i 1% d’Andorra) i representants de mig centenar de companyies discogràfiques i edicions independents.

El tancament de la primera volta de la votació popular s’ha fet amb més de 21.300 participants únics autentificats, amb un 16% d’augment respecte del 2022. L’any passat es van publicar en qualsevol format un total de 935 edicions discogràfiques en català o instrumentals de llarga durada i EPs, sense tenir en compte els senzills digitals.

Avui mateix, divendres 27 de gener, s’ha obert la segona ronda de votacions a través del web dels premis Enderrock, que s’allargarà fins al 5 de febrer. En aquesta volta s’incorporen tres categories més: millor disc de jazz, millor disc de clàssica i millor disc per a públic familiar. El dimecres 8 de febrer s’anunciaran els 3 finalistes de cada categoria i s’obrirà la tercera i última ronda de votació popular, que culminarà el 19 de febrer. El resultat es revelarà en directe durant la gala.