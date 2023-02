Estaci Bus Palafrugell

CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya que promou, desenvolupa i gestiona infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat, serà la responsable de la gestió de l’estació d’autobusos de Palafrugell, al Baix Empordà, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta incorporació ja són dues les estacions d’autobusos que gestiona l’empresa pública, que des de fa quatre anys s’encarrega de l’estació de Girona, una instal·lació que el 2022 va rebre una valoració d’excel·lent o notable per part del 70% dels usuaris i usuàries.

El mateix model de gestió de la instal·lació de Girona es traslladarà a Palafrugell, on cada any, de mitjana, passen 331.627 persones i es realitzen 31.703 viatges. En aquest sentit, Cristina Plana i Salip, responsable de l’àrea de gestió d’estacions d’autobusos de CIMALSA, afirma que “amb la suma d’aquesta estació consolidem aquesta àrea i es mostra l’expertesa de CIMALSA en l’àmbit de la mobilitat” i afegeix que “donarem continuïtat al model de gestió que a Girona ha demostrat ser un èxit i que es basa en oferir un servei de qualitat i en el qual l’atenció a l’usuari se situa al centre”.

L’estació de Palafrugell està ubicada en un recinte de 3.200m2 i on opera la companyia de transport de passatgers Sarfa Moventis, amb rutes interurbanes a destinacions com Barcelona Estació del Nord i l’Estació Bus Girona, així com poblacions de l’Alt i Baix Empordà (Figueres, Palamós, Platja d’Aro, Calonge, etc.), la Selva (Lloret de Mar, Caldes de Malavella, Tossa de Mar, etc.) i del Gironès (Girona, Cassà de la Selva, Salt, Quart, etc.).