La presentació de les xifres. Foto: Ai. de Girona

L' Ajuntament de Girona va acompanyar 1.077 persones a trobar feina el 2022 , a través de les diverses actuacions d'orientació laboral, formació professionalitzadora i emprenedoria que es duen a terme des del Servei Municipal d'Ocupació (SMO). D'aquestes, un 59% eren dones i un 41% homes i totes es trobaven en situació d'atur oa la recerca de millora laboral. A més, cal destacar que el servei va tenir l'any passat un total de 2.978 usos.

"Girona ha sortit amb impuls d´aquesta triple crisi que hem viscut. La ciutat està reforçada i hem de continuar treballant en aquesta línia, amb accions enfocades en dos àmbits: en la creació de llocs de treball i en la reducció de l´atur. Aquestes són les principals línies de treball d'aquest govern perquè aquesta és la millor política social que es pot fer a una ciutat”, ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.

A la roda de premsa de presentació d'aquestes xifres, Madrenas també ha explicat que des del servei s'està treballant en accions per millorar l'entorn laboral dels treballadors i treballadores al sector de l'hostaleria, ja que aquest és un dels principals àmbits en què hi ha dèficit d'oferta respecte a la demanda. S'està parlant amb els agents econòmics per posar exemple de bones pràctiques que permetin fidelitzar el personal, millorar-ne la formació i qualificació, així com avançar en les condicions. "Aquest és un objectiu que tenim a la ciutat, perquè el sector de l'hostaleria té un pes econòmic important, i tant sector privat com a públic volem que sigui un sector de qualitat ", ha afegit.

De la mateixa manera, els responsables d'ocupació de la ciutat també van destacar que les polítiques van permetre a 874 joves entrar al mercat laboral per primera vegada.