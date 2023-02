Foto: Europa Press

L’Ajuntament de Girona ha anunciat que posarà en marxa un servei d’acollida de gats més adaptat a les necessitats actuals de la ciutat, que proporcioni una atenció més "especialitzada i individualitzada" per a aquests animals d’animals. Amb això volen tenir cura dels animals fins que no es construeixi i es posi en marxa el nou centre d'acollida d'animals de la comarca, que hauria de ser una realitat entre 2025 i 2026. La Federació Xarxa Gatera de Girona serà qui gestionarà l'espai, que funcionarà a partir del mes que ve.



Amb aquesta nova proposta, el municipi disposarà de personal amb experiència i formació concretes en l’atenció de gats. També es millorarà en eficàcia. Per un costat, es faran campanyes específiques per a la tinença responsable dels animals i per fomentar les adopcions. A més, cada cas es tractarà de forma diferenciada amb la intenció que els animals trobin una família adequada tan aviat com sigui possible. Per l’altre costat, el servei disposarà d’una aplicació informàtica per registrar tota la informació generada, que permetrà incrementar la transparència i traçabilitat dels animals allotjats.



A banda, el consistori també ha adjudicat l’atenció veterinària per a tots els animals allotjats al Centre d’Acollida Municipal. El servei s’haurà de prestar, segons les necessitats, a les pròpies instal·lacions dels centres d’acollida, o en un hospital veterinari, i haurà d’estar situat dins el terme municipal de Girona o en un màxim de 15 km a la rodona. Haurà de disposar de personal per cobrir, tant amb reserva horària prèvia com d’urgències 24 hores, els animals derivats del Centre d’Acollida i que s’estima que seran uns 170 gossos i 150 gats cada any. Gràcies al nou contracte, l’atenció serà més ràpida, ja que es garantirà sempre la revisió dels animals acabats d’acollir en un termini màxim de 36 h des de la seva entrada al Centre. A més, aquells que presentin alguna simptomatologia o lesió seran atesos d’urgència a les instal·lacions veterinàries.

L'acollida de gats se seguirà ubicant al Centre Municipal d'Acollida d'Animals que el consistori té a Mas Xirgu, amb capacitat aproximada per a 14 gats.

Més enllà de les tasques de cures i manteniment, l’inici del servei comportarà l’esterilització de tots els animals que en aquell moment es trobin al Centre i als quals es pugui practicar l’operació per raons d’edat i sanitàries. La mesura s’aplicarà tant als que es trobin en fase d’adopció com als de llarga estada, en un termini màxim de 15 dies des de la formalització del contracte.