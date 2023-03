L'incendi al concesinari. Foto: Bombers

Els Bombers de la Generalitat segueixen treballant aquest dijous 2 de març a l' extinció de l'incendi d'un concessionari de motos a Girona , que han donat per controlat prop de les 3 del matí.

Fins a una vintena de dotacions del cos van treballar per a l'extinció de les flames, que es van declarar la nit del passat dimecres 1.





L'incendi també va afectar l'Escola Tècnica de Girona, propera a l'edifici calcinat, encara que no va suposar cap complicació per als habitatges propers ni per al funcionament normal d'una clínica propera.