Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit l'incendi que ha deixat 23 ferits de consideració diferent. | @EP

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit l'incendi d'aquest diumenge en un edifici a Salt , i que ha deixat 23 ferits de consideració diferent, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un apunt de Twitter.

Hi ha un ferit crític, un altre de greu, un altre de menys greu i 20 lleus; del total, dos homes i dues dones han estat traslladats a l'Hospital Santa Caterina i a l'Hospital Universitari Josep Trueta , tots dos a Girona.

Dels quatre ferits evacuats, dos s'havien precipitat de l'edifici , un per la façana i l'altre a la cobertura adjacent, i han estat traslladats en estat crític i greu a l'hospital.

Els Bombers han rebut a les 08.12 hores l'avís de l'incendi, que ha cremat un dels pisos de la primera planta i s'ha propagat per la façana del bloc, on hi havia 11 persones més que han estat confinades i que n'han pogut sortir una vegada la zona era segura, segons un tuit del cos.

Aleshores, l'arquitecte municipal de Salt i els Bombers han realitzat la revisió de l'edifici i han detectat afectació al forjat del pis cremat de la primera planta i al pis inferior, i els han desallotjat.