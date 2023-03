Un aparcament de bicicletes. Foto: Aj. de Girona

Gairebé 9 de cada 10 persones usuàries de la Girocleta estan satisfetes amb el servei (un 87%) i el recomanarien. A més, un 70% de les persones enquestades ha posat una puntuació de 8 o superior com a valoració global del servei. Aquests són tres dels resultats que es desprenen de l'enquesta als abonats i abonades del servei de lloguer de bicicletes públic de Girona que s'ha portat a terme entre el 14 i el 26 de febrer. Hi han participat 2.261 persones de les 3.899 que van rebre el qüestionari.

"Volíem saber l’opinió dels usuaris i usuàries, perquè així tenim informació de primera mà sobre com millorar i fer útil el servei per avançar en la mobilitat sostenible a la ciutat. Hem d’agrair la feina de tot l’equip de la Girocleta per la seva dedicació dia a dia", ha assegurat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament, Marta Sureda.



Els enquestats també han dit que volen que s'habilitin estacions en els barris on no n'hi ha, abans que augmentar-ne la xifra total. De fet, el plànol que ha sorgit arran de les ubicacions proposades pels abonats i abonades per a les futures estacions es pot veure com les peticions s'estenen arreu de la ciutat, malgrat que es concentren a l'entrada sud de la ciutat, a la zona de la rotonda de Salt, a la zona del parc de Domeny, a la Devesa, a Santa Eugènia i Can Gibert, a Montilivi i al Barri Vell.

L'estat de les bicicletes, l'ampliació a altres municipis i l'augment de carrils bici han estat les opcions més votades en relació amb els aspectes a millorar del servei; mentre que la facilitat d'ús, la comoditat de la bici i el preu són tres característiques que més agraden a les persones usuàries del servei. La rapidesa del desplaçament és, majoritàriament (68%), el motiu principal per utilitzar la Girocleta, seguit de la voluntat d'evitar desplaçaments contaminants amb un 20%. El seu ús substitueix, a parts iguals, trajectes que serien fets a peu o amb moto i cotxe.