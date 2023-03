Imatge de fitxer d'una furgoneta camperitzada. | LINEA HANSEN

Un matrimoni de Palamós s'ha vist en una situació precària després de perdre el pis de lloguer a causa de la pandèmia de COVID-19. La difícil elecció entre pagar el lloguer o el menjar els va portar a optar pel segon, cosa que els va portar a ser desallotjats. A continuació, van trobar allotjament il·legal en una habitació per la qual pagaven 400 euros, però van ser expulsats quan el propietari va decidir llogar-la durant l'estiu , segons ha informat Diari de Girona.

Després d'aquesta sèrie d'infortunis, no van tenir més opció que traslladar-se a viure a la furgoneta . Tot i que han sol·licitat ajuda a diversos serveis socials, incloent-hi la Creu Roja i l'Àrea d'Habitatge de l'Ajuntament de Palamós , han estat rebutjats per tots ells. Tot i que coneixen casos en què s'han facilitat pisos d'emergència, ells no han tingut tanta sort.

Magda Malonda va perdre la seva feina a causa de la pandèmia, és diabètica i asmàtica , i necessita guardar la seva insulina en un lloc refrigerat. Tot i això, la furgoneta no té bateria i ha d'anar als bars propers perquè li guardin la medicació . D'altra banda, José Cuasch va patir un ictus el 2014, cosa que li ha dificultat trobar un lloc adequat per viure-hi.

Segons fonts dels Serveis Socials de Palamós, el matrimoni que viu a la seva furgoneta no ha rebut ajuda a causa de la manca de pisos disponibles a la zona. Les poques opcions d'habitatge disponibles tenen un preu elevat, cosa que dificulta encara més la situació de la parella.

Les mateixes fonts expliquen que Palamós és un municipi turístic, cosa que fa que el preu de l'habitatge sigui més alt que en altres zones . Això fa que sigui especialment difícil trobar un lloc adequat per viure a preus assequibles.

Tot i això, els Serveis Socials afirmen comptar amb dos immobles d'emergència , que estan actualment ocupats per "casos més greus" . La manca de recursos fa que sigui difícil trobar una solució a la difícil situació en què es troba el matrimoni de Palamós.