La presentació, a les escales de la Catedral. Foto: Aj. de Girona

La regidora de Ciutadania, Participació i Dinamització del Territori de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers i Hervàs; el president de la Junta de Confraries de la Setmana Santa de Girona, David Fluriach, i el president de la Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, Xavier Serra, han presentat la programació d’actes de la Setmana Santa a Girona. Com és habitual, entre les activitats programades destaquen la processó de Divendres Sant, que enguany incorpora una nova proposta, i les desfilades dels Manaies en l’entrega i recollida del penó de l’entitat.



"Un any més la ciutat es prepara per gaudir d’una Setmana Santa rica en el seu conjunt com a patrimoni cultural i religiós. Moments de retrobaments familiars i també d’acollida pels que vénen a visitar la nostra ciutat", ha ressaltat la regidora de Ciutadania, Participació i Dinamització del Territori de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers i Hervàs, qui ha agraït "l’esforç de la Junta de Confraries i de les 12 confraries que en formen part, així com de totes les voluntàries, voluntaris i entitats que fan que aquesta tradició es mantingui viva i es pugui realitzar any rere any".

El tret de sortida a la Setmana Santa serà el dijous dia 30 de març amb el pregó inaugural, que tindrà lloc a les 19.30 h a l’Auditori Josep Irla de la Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. Aquest any, anirà a càrrec del professor de filosofia i director de l’Institut Salvador Espriu de Salt, Xavier Serra i Besalú, i comptarà amb la intervenció musical del Quartet Victòria.

El dissabte de la mateixa setmana, dia 1 d’abril, arrencaran les visites a la tradicional Exposanta, que s’ubicarà a l’església de la Mare de Déu dels Dolors. La mostra s'inaugurarà el dia abans, divendres 31 de març, a les 21 h, i quedarà oberta al públic fins al dijous 6 d'abril, de les 11 h a les 13.30 h i de les 17 h a les 20 h.

L’acte principal de la Setmana Santa serà un any més la processó del Sant Enterrament el dia 7 d’abril, el Divendres Sant, amb inici a les 21 h des de les escales de la Catedral i final al mateix lloc, aproximadament cap a les 23 h. A la processó hi participaran les 12 confraries de la ciutat que formen la Junta de Confraries de la Setmana Santa de Girona. Durant el recorregut, a la plaça del Vi s’hi ubicarà un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquest any, l’esdeveniment incorporarà una nova escena, La Trobada, que es farà al final de la processó. La idea va néixer el 2014, quan els gironins Josep Tarrés, Max Varés i Ramon Boix van proposar una trobada entre la Mare de Déu que sortia dels Dolors i el Crist que sortia de la basílica de Sant Feliu. Es tractava d’un acte preliminar de la processó que donava lloc al començament de l’activitat. Enguany, la Junta de Confraries ha volgut reprendre la idea d’aquesta trobada, reelaborant-la i ubicant-la al final de la processó, just abans que el Crist pugi les escales de la Catedral només amb el redoblament de tambors dels Manaies, donant-li el sentit de la Mare de Déu al peu de la Creu.

Per altra banda, destaca també la participació dels Manaies de Girona que, com marca la tradició, faran dues sortides. La primera serà el Dimecres Sant, dia 5 d’abril, a les 20 h, per entregar el penó aI pendonista d'honor d’enguany, el president d'aquesta entitat des del 2010 al 2020, Narcís Reixach. La segona desfilada serà dos dies després, el Divendres Sant, a les 18.30 h, per recollir l’estendard i participar, seguidament, com una confraria més, en la processó del Sant Enterrament que organitza la Junta de Confraries de Setmana Santa.

La programació acabarà el dissabte 8 d'abril, a les 12 h, amb el concert de la banda de música La Lira de Vilafamés, de Castelló de la Plana, a la plaça de la Independència. A les 11 h, la banda comença la cercavila amb un recorregut que passarà per la Casa de Cultura, la plaça de l’Hospital, la plaça de Pompeu Fabra, la plaça de Catalunya, el carrer de Santa Clara i, finalment, la plaça de la Independència.

Prèviament als actes de la Setmana Santa a Girona ha tingut lloc el Via Crucis, que va començar el diumenge 26 de febrer i s’ha realitzat totes les tardes dels diumenges de Quaresma. El darrer, previst pel dia 26 de març, se celebrarà a la Catedral de Girona a les 16.30 h. També s’ha fet un cicle de concerts a l'església de Sant Lluc amb tres actuacions, una a càrrec de l’artista emergent Mireia Espelt; la segona a càrrec d’Oksana Slyvka, que prové d’Ucraïna, i la tercera i última que es farà el dia 25 de març a la Basílica de Sant Feliu, amb actuació de La Coral de l’Empordà. A més, el dia 1 d’abril tindrà lloc el tradicional concert de musica sacra, que es farà a les 18 h a l’església del Mercadal, i en el qual participaran el Cor de Cambra de Girona, La Capella Polifònica de Girona i el Cor Maragall.

Quant als cartells d’enguany, el de la Confraria de Manaies per a la Setmana Santa es va presentar el dia 15 de març a l’església de Sant Lluc, el Clastrum dels Manaies. En aquest acte, la família del difunt escultor Max Varés va entregar a l’entitat nou escultures perquè passin a ser exposades a Sant Lluc. En el disseny s’hi poden veure les peces de Varés. Els autors del cartell són Jordi S. Carrera i Àngel Almazan.

Pel que fa al cartell de la Processó del Sant Enterrament de Divendres Sant, la Junta de Confraries l’ha presentat avui durant la roda de premsa. El disseny, elaborat per l’artista Joan Colomer i Valls, proposa un seguit d’actes per commemorar la Setmana Santa que permetran tenir present aquesta tradició secular a la nostra ciutat i fer viure aquesta festivitat. Tradicionalment, la Setmana Santa és una setmana plena d’activitats i actes que des de l'any 1946 ha estat organitzada per la Junta de Confraries de la Setmana Santa de Girona i que, des de fa molts anys, rep la col·laboració de l'Ajuntament de Girona.