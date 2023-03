Un bloc de pisos. Foto: Europa Press

L’Ajuntament de Girona ha fet un pas endavant en el projecte de construcció de pisos de protecció oficial per a joves a un solar del barri de Can Gibert del Pla. El migdia del passat dimarts 28, l’alcaldessa, Marta Madrenas, i la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament, Annabel Moya, van signar amb l’empresa concessionària, Visoren SL, la cessió dels terrenys on s’hauran d’ubicar els edificis perquè es pugui posar en marxa la seva construcció.

"Hem treballat per trobar solucions al repte de l’accés a l’habitatge, amb accions encaminades a ampliar el parc d’habitatge públic. Aquesta promoció és especialment important perquè va destinada a la gent jove, perquè tinguin opció a tenir un lloguer assequible i tinguin facilitats per emancipar-se", va dir Madrenas, que va mostrar-se confiada que els habitatges estiguin llestos en 3 anys.



L’edifici tindrà 50 pisos i un local. Els habitatges seran per a joves que tinguin entre 18 i 34 anys, per a ús de domicili habitual i permanent. Cal destacar que únicament es podran llogar. Aquesta mesura pretén que els joves, un dels col·lectius que més difícil tenen accedir a un habitatge, es puguin quedar a viure a la ciutat.