L'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls preveu parlar amb l'alcalde de Sant Joan de Mollet, Ramon Costa, perquè també els afecta el terreny on hi ha la festa, per estudiar com impedir que es repeteixi.| @EP

L'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls (Girona), Núria Martínez de la Casa , ha xifrat en unes 300 persones l'assistència a la festa 'rave' que molesta els veïns aquesta Setmana Santa i l'ha qualificat de totalment il·legal: "Estem indefensos" .

En declaracions a 3/24, ha temut que no s'acabi fins dilluns al matí i ha lamentat que no tenen policia local , encara que li consta que Mossos "fa el que pot" impedint l'accés per vehicle, però li costa molt més impedir-ho a peu, i també li consta que un helicòpter sobrevolarà la zona aquest mateix dissabte.

Preveu parlar amb l'alcalde de Sant Joan de Mollet, Ramon Costa , perquè també els afecta el terreny on hi ha la festa, per estudiar com impedir que es repeteixi una 'rau' sense "cap permís ni control", convocada per les xarxes socials i que necessitaria una denúncia del propietari del lloc, perquè se celebra en un terreny privat.