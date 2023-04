Aquesta nova proposta del Festival de Peralada “ha nascut per quedar-se” tal com afirma el director del certamen, Oriol Aguilà, que ha afegit “el festival de Pasqua culmina aquesta primera edició en el marc de la 37a edició del festival amb els objectius complerts". | FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

La primera edició de Pasqua del prestigiós Festival Castell de Peralada ha culminat amb una presentació espectacular del tenor Freddie De Tommaso , que va oferir un recital d'àries d'òpera i cançons especialment preparat per a l'ocasió. Acompanyat per la talentosa pianista i directora Audrey Saint Gil , el tenor italià ha enlluernat el públic amb el seu talent extraordinari i la seva emotiva interpretació a l'església del Carme del Castell de Peralada (Girona). El tenor tornarà a trepitjar l'escenari del Castell de Peralada el 28 de juliol per inaugurar l'edició d'estiu del festival , la programació del qual serà anunciada les setmanes vinents.

El Festival Castell de Peralada ha culminat la primera edició de Pasqua després d'una reeixida sèrie de 4 espectacles realitzats a l'acollidora església del Carme durant 3 dies consecutius (del 6 al 8 d'abril). La destacada activitat cultural, que va comptar amb un 95% d'ocupació , va atreure una gran audiència internacional que va representar el 30% del públic assistent .

Aquesta nova proposta del Festival de Peralada “ha nascut per quedar-se” tal com afirma el director del certamen, Oriol Aguilà , que ha afegit “el festival de Pasqua culmina aquesta primera edició en el marc de la 37a edició del festival amb els objectius complerts".

"La nostra missió era donar-nos a conèixer entre els melòmans que ja freqüenten la Costa Brava durant aquestes dates, però també posar marca a escala internacional per ser destinació per als melòmans de tot Europa perquè puguin visitar Peralada a les pròximes edicions", ha detallat el director del festival que ha afegit que " el nivell d'excel·lència de les propostes artístiques que s'han presentat i l'alt grau de satisfacció del públic que s'ha acostat a descobrir aquesta nova proposta musical, ens encoratgen per començar a treballar en les següents edicions de Setmana Santa”.

Seguint la tradició dels festivals europeus de música clàssica, l'edició de Pasqua del Festival Castell de Peralada ha presentat una selecció exquisida de música sacra i grans figures de la lírica internacional .

Entre els artistes destacats que van participar en aquesta nova edició, hi ha Jakub Józef Orlinski i Il Giardino D'amore , Freddie De Tommaso , la formació polifònica Cantoría i l'oratori La Giuditta d'Alessandro Scarlatti , amb la participació de coneguts artistes com Dani Espasa, Serena Sáenz, Xavier Sabata, Thomas Walker i Vespres d'Arnadí .

La programació de l'edició d'estiu del Festival Castell de Peralada es donarà a conèixer en unes quantes setmanes, i ja s'ha confirmat que el tenor italobritànic serà l'encarregat d'inaugurar la sèrie d'esdeveniments musicals.