Un informe elaborat pels Mossos d'Esquadra ha revelat que un de cada tres accidents de trànsit a les comarques gironines són provocats per senglars i cabirols, fet que suposa un preocupant increment en comparació amb anys anteriors, segons ha avançat 'Diari de Girona' .

Aquest informe és el resultat d'una anàlisi exhaustiva de tots els accidents de trànsit registrats a Catalunya on hi ha hagut animals implicats. Per primera vegada, s'ha fet una distinció entre aquells accidents en què els protagonistes han estat senglars o cabirols , incloent-hi tots els tipus de cèrvids .

Els accidents de trànsit causats per senglars i cabirols continuen sent una preocupació cada vegada més gran a l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona. Segons les dades de l'any passat, dels 3.296 accidents de trànsit registrats a la zona, 1.075 van ser provocats per aquests animals , cosa que representa un alarmant 32,6%.

Aquesta tendència a l'alça ha portat a declarar l'emergència cinegètica a les Gavarres i Rocacorba , a fi de reduir la densitat de porcs senglars a la zona. A més, la presència de cèrvids també comença a preocupar en algunes zones de l'interior i de muntanya de la província, on se n'ha incrementat la presència en els darrers anys.

Els senglars han esdevingut una plaga perillosa a les zones rurals de Girona, no només per les destrosses que causen a l'agricultura, sinó també pel perill que representen per a la seguretat viària. Encara que la majoria dels accidents en què estan involucrats acaben amb danys materials als vehicles , cada vegada més es lamenta per les víctimes mortals a causa dels xocs amb aquests animals.

Durant el passat any es van registrar 987 accidents de trànsit en què aquests animals van estar implicats , sent la regió de Girona la que va liderar el rànquing amb més incidents d'aquest tipus a tot Catalunya. En concret, les comarques de la Selva i l'Alt Empordà van acumular més de la meitat dels accidents a la província relacionats amb la presència de porcs senglars a la carretera.