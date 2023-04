Aquest any el sistema de reg serà manual. De fet, els voluntaris aniran recollint l'aigua d'aquests recipients amb una motxilla i s'aniran passejant pels diferents projectes florals per abocar-hi l'aigua, amb regadores o altres eines que constin de reguladors. Anteriorment, el sistema de reg de l'esdeveniment sempre havia estat mitjançant sistemes de reg per mànegues. | @EP

Queden unes quantes setmanes perquè Girona aculli una de les celebracions més esperades de l'any. Una festa que, al seu pas, deixa tota la ciutat florida i la converteix en un autèntic jardí amalgamat amb tots els colors que hi ha hagut i per haver-hi. El Temps de Flors cada any converteix Girona en l'escenari d'un dels esdeveniments primaverals de Catalunya. Tot i això, aquest any la celebració tindrà un fort contratemps a causa de la sequera que fueteja la comunitat.

En aquest sentit, Girona ha anunciat que adaptarà les activitats al pla d'excepcionalitat provocat per la sequera . La primera de les mesures és que triaran flors i plantes que necessitin molt poca aigua per reduir el consum de líquids destinats al seu reg. Així mateix, les espècies es regaran amb aigua procedent del freàtic, és a dir, d'aqüífers, pous o embassaments subterranis.

A més, el consistori ha destinat esforços per poder garantir tots els mitjans i equipaments necessaris per fer les tasques de reg. En aquest sentit, l'Ajuntament de Girona ha anunciat que un camió anirà repartint l'aigua a dotze dipòsits amb capacitat de 1.000 litres repartits en diversos punts estratègics dels exteriors del Barri Vell.

De tots ells, 6 dipòsits estaran situats a les escales de la Catedral; 1 a la plaça dels Apòstols; 2 dipòsits a la plaça dels Jurats ia les escales del Seminari i 1 dipòsit a les escales de la basílica de Sant Feliu. A més, s'instal·laran 12 dipòsits més de forma eventual, en ubicacions com la plaça de la Independència, Banys Àrabs, Sarracenes, o la plaça de Narciso Figueras, entre d'altres.

A més, tal com ha avançat el Diari de Girona, aquest any el sistema de reg serà manual . De fet, els voluntaris aniran recollint l'aigua d'aquests recipients amb una motxilla i s'aniran passejant pels diferents projectes florals per abocar-hi l'aigua, amb regadores o altres eines que constin de reguladors. Anteriorment, el sistema de reg de l'esdeveniment sempre havia estat mitjançant sistemes de reg per mànegues.

Temps de Flors se celebrarà a Girona entre el 13 i 21 de maig, a 126 instal·lacions repartides en 106 espais, tot i que el centre neuràlgic és al Barri Vell.