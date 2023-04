La policia local del municipi va aconseguir trobar els propietaris gràcies a un tiquet de wifi gratuït d'un hotel que era dins de la borsa. | @EP

La Policia Local de Tossa de Mar ha ajudat un matrimoni xinès en haver-los localitzat "miraculosament" després d'haver extraviat una bossa de mà valorada en més de 10.000 euros , a l'interior dels quals hi havia 2.000 euros en efectiu i els seus passaports, mentre visitaven el municipi . El més sorprenent és que ha estat gràcies a l'ajuda d'un tiquet gratuït per al wifi d'un hotel, tal com ha avançat Diari de Girona.

Els amos de la borsa s'allotjaven a Niça i es dirigien a Barcelona amb un guia personal quan van decidir fer una breu parada a Tossa de Mar. Després de gaudir d'un gelat deliciós en un establiment proper, van pujar al cotxe privat i van continuar el seu viatge cap a Barcelona.

Tot i això, la bossa de mà va ser oblidada a l'establiment i no va ser fins que la parella va arribar a Barcelona que es van adonar que l'havien perdut. Afortunadament, la policia local de Tossa de Mar va rebre una trucada d'un empleat de l'hotel que va informar que havien trobat la borsa i que el tiquet de wifi gratuït va ser la clau per identificar els propietaris.

El responsable de la gelateria , en adonar-se de la situació, va buscar el matrimoni, però no va aconseguir localitzar-los. Va decidir llavors portar la borsa a la policia local de Tossa de Mar, que van iniciar una investigació per intentar trobar els propietaris de la borsa.

Atès que la població ha rebut en els últims mesos molts visitants xinesos i sud-coreans després que la cantant de K-pop coreana YooA escollís el municipi com a escenari de dos dels seus videoclips , els agents de la policia van pensar que la parella podria estar a punt d'agafar el darrer autobús cap a Barcelona des de l'estació d'autobusos. Malgrat això, el matrimoni xinès no hi era.

La policia local del municipi va aconseguir trobar els propietaris gràcies a un tiquet de wifi gratuït d'un hotel que era dins de la borsa. Els agents van contactar el guia personal del matrimoni xinès, que va ser clau per localitzar la parella.

Ahir, la parella va tornar a Tossa de Mar per recuperar la bossa i els diners i per agrair personalment a la policia local per la seva feina eficient en la recuperació de l'objecte perdut. A més, també van visitar la gelateria per agrair al responsable de l'establiment pel seu gest en portar la borsa a la policia.