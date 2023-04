Està previst per al 27 d'abril. Foto: Wikipedia

El pròxim dijous 27 d’abril, l’Arxiu Municipal de Girona acull i organitza el seminari Artificial Intelligence and Archives, en què diversos professionals debatran sobre el paper actual i futur de la intel·ligència artificial (IA) en els arxius. L’acte, que tindrà lloc entre les 10 del matí i les 2 del migdia, s’organitza en el marc de la Residència Faberllull d’Olot i del projecte InterPARES Trust AI, liderat per la University of British Columbia (Vancouver, Canadà), amb la col·laboració de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya (AAC). La sessió és gratuïta i oberta a tothom que hi vulgui participar, però és necessària la inscripció prèvia.

En aquest seminari hi intervindran diversos experts internacionals en els seus respectius àmbits, procedents de Brasil, Canadà, Catalunya, Croàcia, Egipte, França i Sud-àfrica, que presentaran els seus projectes actuals en relació amb la intel·ligència artificial i els arxius, així com els reptes i potencialitats que plantegen per a organitzacions i professionals.

A les ponències es tractaran temes que relacionen la intel·ligència artificial amb la cerca i l’accés a la informació, però també aspectes concrets aplicats a la gestió dels documents als arxius com la digitalització o la transcripció automàtica. Pel que fa als ponents, es comptarà amb investigadors i professionals de prestigi com Muhammad Abdul-Mageed i Peter Sullivan, professors de la Universitat de British Columbia, especialistes en el processament del llenguatge natural i l’aprenentatge automàtic; Hrvoje Stancic, de la University of Zagreb, i Moises Rockembach, de la Universitat de Leuven, especialistes en preservació digital, Mashilo Modiba i Ngoako Marutha, de la Universitat de Sud-àfrica, que tractaran l’ús de tecnologies d’IA en l’accés als arxius públics, o Thiara Alves i Leonardo Fontes, de la Universitat de Brasil, que tractaran l’ús d’eines de transcripció mitjançant IA aplicades a la paleografia. També hi participaran Eng Sensavang, dels arxius de la UNESCO; Eloi Puertas, de la Universitat de Barcelona; Pilar Campos, de l’AAC; Gerard Corbella, de La Foneria, i David Iglésias, en representació del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi).

La residència Faberllull és una xarxa gestionada per la Universitat Ramon Llull en col·laboració amb les administracions on té les seves seus (l'Ajuntament d'Olot, el Govern d'Andorra, Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma), que té com a objectiu oferir espais on els professionals del món de les arts, les ciències o les humanitats puguin treballar en els seus projectes durant uns dies. Per la seva banda, el projecte InterPARES Trust AI (2021-2026) és un projecte interdisciplinari multinacional que té com a objectiu dissenyar, desenvolupar i aprofitar la intel·ligència artificial per donar suport a l’accessibilitat als documents i fomentar el coneixement en l’ús de la intel·ligència artificial entre professionals. El projecte aplega 92 institucions, entre les quals hi ha l’Ajuntament de Girona, i entorn de 200 persones d’arreu del món.