La visita pel 100 aniversari. Foto: Aj. de Girona

Remei Torrellas és part de la història de la ciutat de Girona i, des del passat dilluns 24 d'abril, per una raó que mereix una celebració: va complir 100 anys.

Des de fa anys, Torrellas viu a la Residència de la Creu de Palau i en el dia que complia un segle de vida va rebre les felicitacions de la seva família, la resta d'usuaris i el personal del centre, però també del consistori.

La regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament, Núria Pi, va visitar el centre per fer-li arribar el 'per molts anys' de part de la ciutat i de l'equip de govern municipal. Pi li va lliurar una carta signada per l'alcaldessa i un ram de flors.