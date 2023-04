El 12 d'abril del 2021, l'afectada, va caure en baixar per una rampa i es va trencar el coll de l'húmer, cosa que la va obligar a sotmetre's a una intervenció quirúrgica i a romandre sis mesos de baixa. | Santiago Boada

Una veïna de Girona està considerant emprendre accions legals contra l' Ajuntament a causa d'una possible negligència . Fa uns anys, la dona va patir una greu caiguda a la rampa ubicada a la plaça Josep Pla que dona al carrer Nou, tal com ha avançat Diari de Girona. Segons un informe emès per l'arquitecta tècnica municipal, l'espai "no és considerat un itinerari accessible" perquè no compleix els requisits mínims de la normativa vigent.

La caiguda de la dona va resultar en diverses lesions considerables, cosa que la va portar a presentar una denúncia davant l'Ajuntament, encara que va ser desestimada per falta de proves. En resposta, la veïna va presentar un recurs potestatiu, però fins ara no ha rebut una resposta del consistori. La víctima ha afirmat que, en cas que la resposta fos negativa, estaria disposada a portar l'assumpte als tribunals.

ELS FETS

El passat 12 d'abril del 2021, segons ha relatat la mateixa afectada, va caure en baixar per una rampa i es va trencar el coll de l'húmer , cosa que la va obligar a sotmetre's a una intervenció quirúrgica ia romandre sis mesos de baixa . Avui dia, la dona continua patint dolors si dorm d'una banda i, tot i que ha recuperat la mobilitat i ha finalitzat la rehabilitació, encara no s'ha recuperat del tot.

Inicialment, la ciutadana no tenia intenció de presentar una reclamació a l'Ajuntament , però va canviar d'opinió en confirmar que la rampa no complia la normativa i que no s'havia pres cap mesura per solucionar la situació.

La víctima va rebre per part de l'Ajuntament la confirmació que la rampa no complia amb la normativa, però la institució no va prendre mesures per solucionar la situació i no hi havia cap cartell que indiqués que la rampa era perillosa.

Tot i que la ciutadana estava envoltada de persones que intentaven ajudar-la en el moment de l'accident, la Policia Municipal no va estar present al lloc dels fets i l'Ajuntament ha desestimat la reclamació presentada per ella. El consistori ha argumentat que no s'ha pogut acreditar que l'accident va tenir lloc a la rampa de la Plaça Josep Pla de Girona. L'asseguradora tampoc no ha pagat la indemnització corresponent perquè considera que no hi ha testimonis de l'accident.

Davant d'aquesta situació, la víctima ha presentat un recurs potestatiu per reclamar de manera extrajudicial, però si no té èxit, es veurà obligada a acudir als jutjats. La ciutadana ha assegurat que ha actuat de bona fe des del principi i ha esgotat la via amistosa , per la qual cosa no li quedarà cap altra opció que emprendre accions legals.