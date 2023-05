Una fotografia del parc. Foto: Parc de les Pedreres

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa el procés participatiu per dissenyar com serà la rehabilitació dels jardins de les Pedreres. La iniciativa s’emmarca dins de les propostes que formen part del GiroNat, un projecte finançat pels Fons Next Generation que té com a objectiu convertir la ciutat en una població més verda, resilient al canvi climàtic, saludable i socialment i ambientalment justa fent un gir cap a la natura, la resiliència, la salut preventiva, la transformació social i econòmica i la innovació.

Concretament, l’acció que es portarà a terme als jardins de les Pedreres té el propòsit de renovar el parc amb criteris de renaturalització (promoció de la biodiversitat, permeabilitat i recuperació d’aigües, adaptada al canvi climàtic i resilient) i d’adaptació d’usos a través d’un procés participatiu amb la ciutadania i les entitats. Un dels valors essencials del projecte Gironat és la transversalitat i la participació activa del teixit social en tot el procés d’actuació, posant èmfasi a la fase inicial del treball col·lectiu per definir les necessitats i el codisseny de l’espai, prèviament al projecte d’execució.

El procés participatiu es dividirà en tres jornades: una primera que es portarà a terme el dijous 4 de maig, de 6 a 8 del vespre, al Centre Cultural La Mercè; una segona que es farà el dia 6 de juny als jardins, i una darrera que es farà el dia 6 de juliol, també als jardins. Les jornades del 4 de maig i del 6 de juliol estan obertes a tota la ciutadania, mentre que la del 6 de juny està destinada a la comunitat educativa i escolar.

GiroNat és un projecte compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, que impulsa la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradors d’un gir de 180 graus cap a una renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. El projecte proposa una transformació urbana que doni resposta als reptes i oportunitats que afronta Girona com a ciutat mediterrània, universitària i educadora, socialment diversa, fluvial i pròxima a la natura.

El projecte GiroNat, que compta amb una subvenció dels fons europeus Next Generation a través de la Fundación Biodiversidad, està coordinat per l’Ajuntament de Girona i compta amb el suport de la Universitat de Girona i de les entitats ambientalistes Associació La Sorellona, Associació Xarxa per la Conservació de la Natura, SEO Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) i la Fundació Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA).