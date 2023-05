Antics cartells de Fires de Sant Narcís / Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona ja ha establert les bases del concurs per escollir la imatge que il·lustrarà el cartell de les Fires de Sant Narcís 2023. El termini per presentar les propostes s’obrirà el 3 de juliol, a les 8 h, i finalitzarà el 17 de juliol, a les 12 h. L’obra guanyadora s’utilitzarà com a cartell i en els elements de difusió i comunicació pública de les Fires.

Les característiques que es valoraran a l’hora d’escollir la imatge que ha de representar l’edició d’enguany de la festa major de la ciutat seran el valor artístic intrínsec (originalitat, incorporació d’aspectes innovadors, etc.); l’adaptabilitat i compatibilitat del projecte amb el material a editar, i la coherència entre el treball i el motiu del cartell. La dotació econòmica per a la proposta guanyadora del concurs és de 1.000 euros.

Enguany, com a novetat, les creacions artístiques es podran presentar també per mitjans electrònics, i no únicament de forma presencial com s’havia fet en les altres edicions. D’aquesta manera, les persones participants podran fer arribar les seves propostes a través del formulari de la pàgina web de les Fires de Sant Narcís, per correu electrònic o presencialment a través de l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR) de l’Ajuntament de Girona. En aquest darrer cas, s’haurà de presentar en format digital a través d’un USB, i no s’acceptarà en format físic de cartró ploma.

El concurs està obert a persones majors d’edat que hi vulguin participar de manera individual o col·lectiva presentant una única obra original i inèdita per persona i col·lectiu.