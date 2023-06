Costa Brava, Girona

Com és habitual en els períodes més intensos de l'estiu, els Bombers de la Generalitat reforcen el dispositiu per fer front als incendis forestals. Tot i que el canvi climàtic fa anys que porta a la desestacionalització dels incendis forestals, a l'estiu les condicions de risc augmenten.

Aquest any, la Campanya Forestal està marcada pels tres anys de sequera acumulada que ha generat un estrès als boscos sense precedents . Aquest fet, sumat amb l'elevada temperatura i l'acumulació de biomassa seca als boscos, fa que la càrrega de combustible disponible per cremar sigui elevada. Tot i la pluja d'aquestes darreres setmanes, seguim amb un dèficit hídric i correm el risc d'entrar en una situació d'incendis forestals fins ara desconeguda al país i en la història del Cos de Bombers.

A causa d'aquesta situació, afrontem com una de les campanyes forestals més difícils dels darrers anys, i, aquest any, el Departament d'Interior ha avançat l'inici formal de la Campanya Forestal a l'1 de juny, i l'ha allargat fins al 30 de setembre. A més, també fa una ampliació d'efectius i recursos.

Augment dels serveis de Bombers per incendis de vegetació

Entre l'1 de gener i el 22 de maig, el Cos de Bombers ha gestionat 375 serveis d'incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal a la Regió d'Emergències Girona. D'aquest total, 130 van ser de vegetació agrícola, 151 de forestal i 94 d'urbana. Les dades generals de la regió durant el 2022 van ser de 761 serveis i de 714 serveis el 2021.

Pel que fa al global de Catalunya, els Bombers de la Generalitat han atès 2.688 serveis d'incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal des de començament d'any, mentre que entre els mesos de gener i maig de l'any 2022 van ser 2.484 serveis, i el 2021, 2.038. D'aquests incendis, aquest any 781 han estat incendis de vegetació forestal.

A més, als incendis forestals del març i l'abril hem vist comportaments del foc molt severs a Catalunya que ens mostren l'entrada a un escenari complex:

Altes velocitats en situacions de vent (l'incendi de Cubells, Vilaplana, Paüls, Gandesa, Hospitalet de l'Infant), amb velocitats de propagació superiors a 1,2km/h, ia l'incendi de la Granja d0Escarp-Mequinença del dia 16 d'abril, velocitats de propagació de 6,3 km/h. Llançament de focus secundaris a llarga distància, que salten amb facilitat pistes i carreteres, fins arribar a l'extrem de focus secundaris a 2 km de distància a l'incendi de la Granja d'Escarp.

Superfícies afectades pròpies de l'estiu: a la Val d'Aran (450ha), a la Comunitat Valenciana i Terol (4200ha) o recentment l'incendi de Mequinensa (a la Franja)-Granja d'Escarp (450ha) i Catalunya Nord (Cervera) -Portbou (930ha). I també una capacitat de propagació nocturna pròpia d'episodis d'estiu (28 ha cremades al Coll de l'Alba durant la nit).

Reforç de personal i recursos pel cos de Bombers de la Generalitat

En el marc de la Campanya Forestal, els Bombers de la Generalitat fan un reforç de personal amb l'objectiu de donar suport a les dotacions dels parcs de bombers i altres unitats durant aquells mesos durant els quals resulta insuficient l'estructura operativa de la Direcció General de Prevenció , Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) a causa de l'augment dels serveis a realitzar; així com recolzar el cos de Bombers en aquelles tasques que tenen un efecte tant a la logística operativa com a les comunicacions, i recolzar administrativament la campanya forestal.

Pel que fa a personal, i respecte a la campanya forestal de 2022, la Regió d'Emergències Girona incorporarà 20 Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) i 73 Ajudants d'Ofici Forestal (AOF) al dispositiu habitual de 474 bombers funcionaris i 183 bombers voluntaris . El personal estarà distribuït entre els 26 parcs de bombers de la regió, 16 funcionaris i 10 voluntaris.

En una visió global, el Cos de Bombers de la Generalitat augmentarà el dispositiu de personal amb 250 bombers de l'escala bàsica i 176 nous bombers voluntaris als seus parcs respectius, una vegada hagin finalitzat el període de pràctiques del procés selectiu. També s'ha reforçat l'estructura organitzativa i de coordinació amb la promoció interna de 101 caps nous, 57 sergents i 21 oficials, i la incorporació de 64 places de personal de diferent tipologia. Destaquen els 37 Tècnics Especialistes Operadors de Control (TEOC) que han permès augmentar les dotacions de les sales de control des del desembre, reforçats amb 28 TEOC més durant la campanya, i els 372 auxiliars forestal (AOF).

A banda del reforç de personal, la Regió d'Emergències Girona es reforçarà amb mitjans aeris, incorporant 2 helicòpters bombarders, amb base a Orriols i Maçanet de la Selva; 1 helicòpter de coordinació i comandament, amb base a Girona; 1 helicòpter de rescat, amb base a Olot i 2 avions de vigilància i atac, amb base a Empuriabrava. En total, per afrontar la Campanya Forestal a Catalunya, Bombers de la Generalitat disposarà de 35 mitjans aeris, 10 dels quals depenen del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). D'alguns d'aquests mitjans aeris ja se'n va avançar la incorporació al maig (2 helicòpters bombarders, 2 helicòpters de Coordinació i Comandament i 3 Avions de Vigilància i Atac).

També amplien, per aquesta Campanya Forestal, les capacitats de suport amb ús de drones als incendis forestals. Tindran capacitat de supervisió i control especialment durant la nit, en què no hi haurà mitjans aeris volant.

Es reforcen els sistemes de comandament en cas de simultaneïtat d'incendis forestals i les activitats de coordinació prèvia i d'inici de campanya amb el conjunt d'operadors: Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Agrupacions de Defensa Forestal, Tècnics de Boscos ( Departament d'Acció Climàtica), representants de consells comarcals.

El cos d'agents rurals

El Cos d'Agents Rurals tindrà aquesta campanya prop de 500 efectius gràcies a la recent incorporació de 54 nous agents. Paral·lelament, també s'ha renovat tota la flota de vehicles disponibles. El Cos compta amb 265 vehicles, 1 helicòpter, 18 drones i un vehicle de la Unitat de Suport a Actuacions Especials (USAE).

Aquest any també s'han adquirit 3 nous drones de la unitat RPAS que s'incorporen a l'operativa d'Agents Rurals. El 80% de les actuacions dutes a terme per lhelicòpter es destinen a la prevenció dincendis. Per part seva, el Grup Especial Canino disposa de dos gossos ensinistrats per a la detecció de substàncies accelerants a la zona d'inici d'un incendi forestal durant la investigació de causes.

En aquesta campanya es durà a terme també una prova pilot, amb la incorporació de bufadors d'aire en cas d'haver de fer una primera intervenció en cas d'un conat d'incendi, cosa que incrementarà l'eficàcia en aquestes intervencions. També s'han reforçat els equipaments del Cos al Centre de Comandament Avançat.

Actuacions

Pel que fa a la prevenció d'incendis a nivell de Catalunya, de les 119.959 actuacions realitzades al llarg de l'any 2022 pel cos d'agents rurals, més de 25.000 estaven relacionades amb els incendis forestals. Aquesta tasca preventiva ha permès que , malgrat l'augment dels dies en què hi ha un perill d'incendi elevat, el nombre d'incendis forestals hagi tingut una tendència a la baixa lenta però continuada en els últims anys .

A les comarques gironines, aquest any (fins a 1 de juny), el Cos d'Agents Rurals ha realitzat:

· 158 actuacions en focs actius o extingits amb tasques dassistència, perimetració i investigació de causes.

· 156 actuacions per avisos i verificacions dactivitats de risc, verificació de columnes de fum i altres actuacions relacionades amb el Pla Alfa.

· 1.242 actuacions de prevenció planificada: actuacions de campanyes preventives, seguiment i inspeccions d'infraestructures i activitats que poden provocar incendis i la gestió, entre d'altres, dels informes de viabilitat PERFOC i les actuacions relacionades amb el CombusCat.

Climatologia adversa

Cal destacar que aquesta primavera ja sumem 30 mesos sequera a causa d'una pluviometria per sota del que és normal, que se suma a temperatures per sobre de la mitjana, i episodis d'entrada de vent amb humitats relatives baixes. Tots aquests fets climatològics adversos han produït un increment del risc.

El nivell 2 del Pla Alfa ha estat activat a Catalunya entre l'1 gener i l'1 de juny, un 40% dels dies, xifra molt superior a la mitjana dels darrers 11 anys que és de 26,36 dies amb nivell 2 activat . L'any passat es va activar 23 dies i el 2021, 6 dies.

Les pluges de les darreres setmanes han reduït el risc d'incendi immediat. I la valoració de com s'encara la campanya dependrà de les pluges del juny, però ara mateix les pluges actuals no resolen la situació i parlem d'una campanya complicada.

Aquest any, a principis d'abril, ja s'ha hagut d'activar el nivell 3 de Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 4 municipis del Bages i Anoia i es va haver de tancar l'accés al Parc Natural de Montserrat per primer cop a 10 anys fora de la campanya estival.

Des de començament d'any, a causa del context climatològic, també les comarques de Girona han patit un màxim d'activacions dels nivells 1 i 2 del Pla Alfa.

A l'1 de juny, el nivell 2 del Pla Alfa per nivell de perill alt d'incendi s'ha activat 38 dies a l'Alt Empordà (van ser 8 dies l'any passat al mateix període), 7 al Baix Empordà (2 l'any passat al mateix període) i 5 al Ripollès (4 l'any passat al mateix període).

Pel que fa a l'activació del nivell 1, també ha estat molt superior a totes les comarques gironines. Destaca la comarca de l'Alt Empordà, que suma un màxim històric aquests 5 primers mesos de l'any amb 53 dies activat el nivell de perill moderat, seguida de la comarca del Ripollès amb 35 dies, i el Baix Empordà, amb 34 dies. Pel que fa al mateix període, l'any passat les activacions a aquestes tres comarques van ser de 26, 27 i 11 dies respectivament.

Incendis

Aquest any, i fins a l'1 de juny, s'han produït a les comarques gironines un total de 49 incendis, que han afectat 167,22 hectàrees (149,78 ha de terreny forestal).

Al llarg de l'any passat van ser un total de 122 que van afectar 567,17 ha (502,28 ha de terreny forestal). D'aquests, dins de la campanya d'incendis forestals se'n van produir 54 i van afectar 124,81 ha. (95,90 ha. de terreny forestal).

Crida a la prudència

Cal fer una prudència ia la col·laboració ciutadana per evitar qualsevol ignició. Recordem que 9 de cada 10 incendis són causats directe o indirectament per les persones.