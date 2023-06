Avis / Freepik

Des que es va implementar el 2019 el protocol de detecció i prevenció de maltractaments del servei de teleassistència de Dipsalut, s'han identificat un total de 106 casos a les comarques gironines. Segons l'organisme provincial, els casos de maltractaments actius per any s'han incrementat significativament i han passat de 26 a 50.



Segons el govern català, aproximadament el 17,5% de la gent gran pateixen maltractament. Dipsalut ha proporcionat informació específica sobre la situació a Girona, on es destaca que el perfil més comú dels agressors són els fills i les filles, representant el 48,11% dels casos, seguits per les parelles, amb un 36,79%. A una distància considerable, hi ha els néts i les nores (4,72%) i altres familiars (4,72%).



Pel que fa a les edats de les persones grans que han patit maltractament, es destaca que el 60% tenen més de 80 anys, mentre que el 27% es troben en el rang d'edat de 70 a 80 anys.

El protocol de detecció i prevenció de maltractaments va ser implementat al Servei de Teleassistència de Dipsalut el 2019. Des d'aleshores, s'han avaluat un total de 152 persones a la recerca de possibles casos de maltractament. D'aquest grup, 106 van presentar indicis suficients per ser incloses en el protocol.

Amb l'objectiu d'enfortir la detecció de situacions de risc, Dipsalut ha elaborat una guia que proporciona informació sobre la prevenció del maltractament a la gent gran. Aquesta guia detalla els diferents tipus de maltractaments existents, ofereix pautes sobre com actuar en cas de sospita de maltractament cap a una persona gran, i ofereix consells per promoure que les persones d'edat avançada se sentin valorades i respectades.

A l' Alt Empordà també s'hi ha observat un augment de casos de maltractament. La Comissió de Suport a Casos Complexos de Maltractaments a la Gent Gran ha informat que en l'últim any s'han registrat 26 víctimes a la comarca, fet que suposa un augment de 12 casos respecte a l'any anterior. Aquestes dades es van donar a conèixer a la sessió plenària anual, on es reuneixen els representants de la Mesa per avaluar el treball realitzat durant el darrer any.

RADIOGRAFIA DEL MALTRACTAMENT

La majoria dels casos de maltractament es produeixen al mateix domicili de la víctima. De les 26 persones ateses durant el darrer any, 22 conviuen amb els seus agressors. Pel que fa als tipus de maltractament, el psicològic és el més freqüent, seguit per l'econòmic, el físic, el negligent, el sexual, l'abandó i la vulneració de drets. A més, és important destacar que en 13 de les intervencions realitzades s'han identificat no només una víctima, sinó dues, i són habitualment parelles casades.

Pel que fa als perpetradors del maltractament, en la majoria dels casos són els fills o filles de les víctimes, seguits per les parelles o els néts. De les persones identificades com a maltractadores, 11 tenen un diagnòstic de salut mental, en 7 casos hi ha una sospita però no se n'ha confirmat el diagnòstic, i en la gran majoria s'ha observat l'associació amb el consum de substàncies tòxiques.