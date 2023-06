La façana de l'Escola Dalmau Carles. Foto: Google Maps

L’Ajuntament de Girona obrirà el pati de l’Escola Dalmau Carles durant els mesos d’estiu per tal de dotar el barri de Santa Eugènia amb un espai més per a dur a terme activitats esportives i jocs. Es tracta d’una prova pilot del projecte Pla Comunitari de Santa Eugènia – Sant Narcís (PEIC).

Obrirà de dilluns a divendres entre les 18.30 i les 20.30 h, els mesos de juliol i agost. L’espai comptarà amb la figura d’una integradora social que dinamitzarà l’espai per tal de facilitar el seu bon ús i per tal de potenciar la relació entre les persones, prestant atenció principalment als joves i infants. També disposarà d'una estructura per donar-li continuïtat, com suport a la neteja del centre, coordinació i també reposició de materials que es malmetin.

Aquest projecte s’ha posat en marxa davant la necessitat detectada per agents comunitaris, educatius i pels veïns i veïnes de tenir més espais al barri que siguin segurs i que es puguin utilitzar per fer activitats educatives i contribuir així a promoure la cohesió social. A més, el consistori està treballant per poder obrir un altre pati a una altra zona de la ciutat”, ha assegurat el regidor en funcions d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, que ha recordat que és un compromís adquirit per treballar per millorar la segregació i donar més oportunitats a tota la ciutadania.