Els Bombers de la Generalitat van rescatar diverses persones d'un canal a Empuriabrava, Castelló d'Empúries, després d'un accident de trànsit en què dos vehicles van caure a l'aigua.

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquesta matinada diverses persones de la desembocadura del canal d'Empuriabrava, a Castelló d'Empúries, set de les quals van resultar afectades per un accident de trànsit en què un cotxe va xocar contra un altre i els dos vehicles van caure al canal. Un dels ocupants del presumpte cotxe causant de l'accident va perdre la vida, mentre que dos més van ser salvats en ser rescatats pels bombers equipats amb equips d'aire.

L'impacte també va causar lesions de diversa consideració a quatre vianants que van patir l'embat dels vehicles. Al segon vehicle, que estava estacionat i va caure al canal com a resultat del xoc, no hi havia ningú.

L'avís de l'accident es va produir a les 00.19 hores. Immediatament, 10 unitats dels Bombers de la Generalitat dels parcs de Roses, Llançà i Figueres, juntament amb dues unitats del Grup d´Accions Especials Subaquàtiques (GRAESub) i el cap territorial, es van dirigir al passeig marítim d´Empuriabrava. Nombroses trucades al 112 van alertar sobre l'accident i la presència de diverses persones a l'aigua.

Dins d'un dels cotxes accidentats hi viatjaven 4 homes. A les 00.32 hores, dos bombers del parc de Roses ja eren a l'aigua proporcionant aire a les víctimes amb els equips d'aire. Finalment, es van rescatar 3 homes del cotxe, que van rebre atenció mèdica immediata per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A un se li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Els altres dos estan ferits de diversa consideració, però no es tem per la vida. Segons els testimonis, es treballa amb la hipòtesi que el quart home va abandonar l'escena del sinistre pels seus mitjans.

Tot i l'escena confusa, els bombers, en coordinació amb els responsables de la Policia Local de Castelló d'Empúries i el SEM, han aclarit que hi havia un segon vehicle enfonsat i que diverses persones havien patit un atropellament, sent possible que també hi fossin a l'aigua. Per tant, es va continuar la recerca i es va confirmar que al segon cotxe no hi havia ningú. A les dues ribes del canal, bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local de Castelló d'Empúries, personal del SEM i ciutadans van rescatar diverses persones de l'aigua, inclosos alguns dels atropellats, que sopaven asseguts en un banc quan van ser envestits pels vehicles.

Un cop ateses totes les persones involucrades, els efectius del GRAESub, que van arribar ràpidament al sinistre pel fet que eren a Calella de Palafrugell al dispositiu de seguretat del concert d'havaneres, van realitzar una última inspecció dels vehicles enfonsats i els voltants per descartar la presència del quart passatger, i van senyalitzar la zona per facilitar la investigació de la Policia Local d'Empúries, que instrueix l'atestat de l'accident. El SEM, a més de desplegar 7 ambulàncies, va activar suport psicològic per atendre tant les víctimes com els espectadors de l'accident.