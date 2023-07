@EP

Un total d' onze comunitats autònomes tindran aquest divendres avís de risc (groc) per altes temperatures, i aquest risc serà important (avís taronja) a Navarra i la Rioja, on els termòmetres vorejaran els 40 graus centígrads (ºC), segons informa la Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que avisa també les costes de La Corunya, Lugo i Astúries per fenòmens costaners, amb vents de sud-oest de fins a 61 quilòmetres per hora cap a mar endins.

Així mateix, a les Canàries tindran avís groc o taronja bé per altes temperatures que arribaran fins als 37ºC, per vents de fins a 90 quilòmetres per hora o fenòmens costaners, ja que s'esperen a l'arxipèlag vent del nord o nord-est de força 8 (fins a 74 quilòmetres per hora, al sud-est de Tenerife, al sud ia l'oest de la Gomera i al nord i sud-oest d'El Hierro.

En total, tindran avís groc per calor les províncies de Còrdova, Granada, Jaén, Sevilla, les tres d'Aragó, Girona , Àlaba, Biscaia, Guipúscoa, Burgos, Madrid, les cinc províncies de Castella-la Manxa, València i les Balears, que arribaran a assolir de 35 a 39ºC.

L'AEMET destaca que aquest divendres les temperatures seran significativament altes a bona part del país excepte al quadrant nord-oest peninsular, i experimentaran un ascens extraordinari a l'entorn del Cantàbric oriental. Bufaran, així mateix, intervals de vent fort a la costa nord-oest de Galícia ia les Canàries.

A gairebé tot Espanya predominarà un temps estable i sense pluges, amb cels poc ennuvolats o clars. Tot i això, un front atlàntic s'aproximarà i deixarà cels ennuvolats o coberts amb precipitacions a la meitat oest de Galícia, que cap al final del dia s'estendran a la resta de la Comunitat i al Cantàbric occidental.

També s'esperen alguns intervals de núvols baixos a l'Estret i Alborán sense descartar cap plugim, i que de forma matinal també s'esperen en altres zones d'interior del sud d'Andalusia, Catalunya , i sud-est peninsular.

A la tarda també alguns intervals de núvols d'evolució al quadrant nord-est peninsular i serres del sud-est, sense descartar alguna tempesta ocasional, en general amb poca precipitació.

Hi haurà boires o bancs de boira matinals a zones de l'interior de l'est i del sud-est peninsular i podrien ser més persistents a l'entorn de l'Estret i l'Alborán. També és probable la presència de calima a les Canàries, sense descartar-se al sud-est peninsular i Melilla.

Les temperatures màximes baixaran a Canàries, terç sud-oest peninsular, sud de Catalunya i oest de Galícia, encara que pujaran a la resta del país, especialment a l'entorn del Cantàbric oriental, on els ascensos arribaran a extraordinaris.

Les mínimes baixaran al terç sud-est peninsular ia les Canàries encara que en general pujaran a la resta del país, ja que excepte al quadrant nord-oest peninsular s'esperen assolir els 35ºC en àmplies zones de l'interior del país i fins i tot es podrien assolir els 40ºC en àrees d'Andalusia oriental i valls de l'Ebre i Guadalquivir.

Finalment, els vents bufaran del sud-oest al vessant atlàntic peninsular refermant a la segona meitat del dia a la meitat nord, fins i tot arribant a fort amb cops molt forts als litorals del nord-oest de Galícia. Al vessant mediterrani bufaran vents de l'est i del sud-est i de sud tendint a oest cantàbrica. A les Canàries predominaran els vents alisis i tindran intervals forts i ratxes molt fortes.