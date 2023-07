El refugi climàtic de la Catedral gironina. Foto: Aj. de Girona

La catedral de Girona és un dels punts més emblemàtics de la ciutat... i des d'aquest 18 de juliol, a més, serveix com a refugi climàtic.

El consistori ha habilitat els soterranis del temple com a espais on els veïns es poden protegir dels episodis de calor molt intensa. L’espai estarà obert de les 12 a les 17 h per tal que qui ho necessiti pugui accedir a un lloc fresc durant els episodis de més calor i té una capacitat màxima de 300 persones.

El matí d'aquest dimarts 18, la regidora de Ciutat que Cuida de l’Ajuntament, Gemma Martínez, ha explicat les mesures d’urgència que s’han emprès davant l’onada de calor que viu la ciutat. “Estem molt contents de poder ampliar la xarxa de refugis climàtics amb la incorporació de la Catedral i les parròquies. Entenem que l'emergència climàtica ens afecta a totes i tots i col·laborar amb altres institucions també és una via per assolir més espais”, ha afirmat.

Personal de l’Ajuntament s’encarregarà d’obrir els soterranis de la Catedral i estarà al seu interior fins que arribi l'hora de tancar. L’espai ha obert avui i ho farà en dies de calor intensa, és a dir, quan Protecció Civil de la Generalitat declari un episodi d’onada de calor amb grau de perill 5/6 o 6/6 a la ciutat.

L’església de Sant Narcís i la parròquia del Mercadal són altres llocs que també serveixen com a refugi climàtic a la ciutat.