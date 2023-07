Foto: Viquipèdia

L’Ajuntament de Girona farà retirar les 112 plaques franquistes que encara hi ha en edificis d’arreu de la ciutat. El consistori contactarà amb les persones propietàries dels immobles per recordar-los que sota la Llei de Memòria Democràtica s’ha de retirar tota simbologia explícitament falangista.



"La simbologia franquista no té cabuda en una ciutat oberta i compromesa amb els valors de la democràcia i el republicanisme com és Girona, i per això des de l'Ajuntament volem donar compliment a la normativa. Garantir un espai públic lliure de missatges d'odi i, per tant, de símbols feixistes també és un deure de tot govern municipal", ha assegurat l’alcalde, Lluc Salella.

La intenció del govern de la ciutat és actuar de manera subsidiària si no es compleix amb la normativa establerta. La retirada d’aquestes plaques dona compliment a la llei estatal, en la qual s’indica que les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada de les plaques amb simbologia franquista.