Imathes del sorteig / Ajuntament de Girona

Les Fires de Sant Narcís de Girona tindran lloc enguany del 27 d’octubre al 5 de novembre. L’Ajuntament de Girona està treballant en el programa de la festa major de la ciutat. Aquest vespre ha tingut lloc a l’Hotel Inform el sorteig per establir quines entitats comptaran amb una barraca durant els dies de concert a l’esplanada de la Copa.

"Des del govern de Girona estem treballant des de fa mesos en l’organització de la celebració de les Fires de Sant Narcís 2023”, assegura el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, que remarca la importància "del treball conjunt amb la Comissió de la Copa per tirar endavant actes com les barraques que són tan importants per les entitats i les associacions, com també pel conjunt de les Fires".

Enguany, un total de 19 entitats comptaran amb una barraca per vendre entrepans i begudes. Es tracta de dos punts més que l’any passat. Aquestes són: Casal Independentista El Forn, Salsa Jove, Diables de l’Onyar, Agrupament Escolta i Guia Vista Alegre, Girona Club Hoquei, Club Esportiu Pontenc, Club de Futbol Santa Eugènia, Fal·lera Gironina, Associació de Veïns i Veïnes de Germans Sàbat, Club de Patinatge Artístic Girona, Associació de Veïns i Veïnes de Fontajau, Associació Cultural Cubana, Agrupament Escolta i Guia Pare Claret, Mancomunitat de Santa Eugènia, Escacs Gerunda, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Consell d’Estudiants, Xoriguers de la UdG i Àligues i Aligots de la UdG.

Les entitats suplents són: Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís, Club Esportiu Vòlei Girona, Associació La Sorellona, Club Esportiu Santa Eugènia de Ter (CESET), Club Rítmica Girona, Club Voleibol AVAP Girona i l’Associació de Rugbi Gironí.



Les barraques d’aquestes fires estaran obertes durant 10 dies. El primer cap de setmana, el divendres, dissabte i diumenge, 27, 28 i 29 d’octubre, podran estar operatives fins a les 5 de la matinada. Cal tenir en compte que el dilluns 30 d’octubre és festa a la ciutat de Girona, ja que Sant Narcís cau en un diumenge. Aquest dia, dilluns, les barraques hauran de tancar a les 12 h de la nit.

El dimarts 31 d’octubre també hi haurà concerts a l’esplanada de la Copa, ja que l’endemà, el dia 1 de novembre, és festiu, i, per tant, les barraques podran estar obertes fins a les 5 de la matinada. El dimecres 1 de novembre tancaran a les 12 de la nit.

El segon cap de setmana, del dijous 2 de novembre al dissabte 4 de novembre, les barraques estaran obertes fins a les 5 de la matinada. I, finalment, el diumenge 5 de novembre hauran de tancar a les 12 de la nit.