Girona / Archivo

Aquesta setmana s’ha obert el concurs per al disseny dels gots de les Fires de Sant Narcís 2023, que organitza la Comissió de la Copa de Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. Els dissenys s’utilitzaran tant per a l’espai de les barraques de la Copa de les Fires com per a les festes majors de barri de Girona de 2023 i 2024 i, per aquest motiu, es valorarà que les propostes no se centrin únicament en els elements típics de les fires de Sant Narcís.

El tinent d’Alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, recorda que enguany els gots que serveixen les entitats de les barraques de les Fires de Sant Narcís tornaran a ser reutilitzables i 100% biodegradables, fabricats a partir de pellofa d’arròs procedent del Delta de l’Ebre. “La iniciativa, que va impulsar per primer cop l’any passat la Comissió de la Copa, dona resposta a les necessitats mediambientals, canviant hàbits de consum més responsables amb l’entorn i alhora fent pedagogia entre la ciutadania en relació amb el medi ambient”, assegura Quim Ayats.

Aquest concurs està obert a totes aquelles persones majors de 18 anys que vulguin participar-hi. Hi haurà una categoria única en la qual participar i cada participant podrà aportar d’un a tres dissenys.

L’encarregat de valorar els dissenys serà un jurat format per persones vinculades al món del disseny gràfic. Es tindrà en compte la presentació d’elements gràfics originals, que busquin nous aspectes identificadors gironins i que fugin dels tòpics. El primer, el segon i el tercer classificat rebran un premi de 200 euros, 150 euros i 100 euros respectivament.

Els dibuixos originals hauran de ser en blanc i negre, amb un format de 93,5x95 mm a 300 pp (jpg o tiff), i es podran presentar fins a les 13 h del dia 12 de setembre. Els dissenys s’han d’enviar a l’adreça electrònica dissenygotsgirona@gmail.com. A l’assumpte del correu hi ha de dir “Concurs de disseny dels gots de Girona 2023” i nom de la persona autora.

D’altra banda, i com en l’edició anterior, el proveïdor de begudes de les entitats que tenen barraca servirà els refrescos amb ampolles de vidre. Aquests envasos seran retornables, fet que propicia que, després d'un procés adient de rentat, es puguin tornar a utilitzar per a la mateixa finalitat. Una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades amb una despesa energètica del 5% de la que significaria el seu reciclatge.