Foto: Aj. de Girona

Girona ha identificat 17 espècies invasores a les hortes de Santa Eugènia. Això ha estat possible gràcies a un estudi fet per conèixer i preservar la qualitat de l’espai natural i convertir-lo en un atractiu turístic sostenible, gastronòmic i de natura dins la marca Menja't Girona. Davant d’aquests resultats, el consistori ha redactat el Pla d’actuacions per la gestió de la flora exòtica invasora de les hortes.

“Amb això volem generar un nou espai natural i hortícola, amable, respectuós i resilient al canvi ambiental global, tant per a les persones visitants i hortolanes, com per a la fauna i flora autòctona. D'aquesta manera, es garanteix i es fomenta l'equilibri entre el bon estat de la biodiversitat i els ecosistemes de les hortes amb les diferents activitats hortícoles, lúdiques, divulgatives i turístiques que s'hi desenvolupen”, ha dit la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis.

Els principals resultats de la diagnosi mostren la identificació de 17 espècies invasores, entre les quals 7 es consideren que són flora exòtica invasora. Pel que fa a la resta, 8 són flora ornamental i 2 són considerades com altra flora exòtica.

Atenent aquesta identificació, el consistori ha establert un pla de gestió amb 3 nivells. La primera prioritat és l'erradicació de l'ailant (reconegudament invasor i preocupant d’acord amb la normativa europea). Més endavant es duran a terme accions de control sobre el Miraguà de jardí, el Plomall de la pampa, la Budleia i la Figuera de moro i, finalment, es farà un control de les 7 espècies ornamentals.

El pla vol realçar el patrimoni natural i paisatgístic de les hortes. Aquest document ha de contribuir a arrelar activitats hortícoles sostenibles i promocionar un turisme de natura de qualitat. A més, el pla ha d'esdevenir una eina de coneixement, identificació, planificació i gestió de la flora exòtica invasora a fi de millorar el seu control i reduir els seus impactes sobre la biodiversitat, els ecosistemes, els equipaments i les infraestructures de l’espai de les hortes.