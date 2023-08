Patinet elèctric / @EP

Des de l'1 de juliol, la Policia Municipal de Girona ha denunciat 189 persones per infringir la normativa de circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), aprovada el 2020. Després de dues campanyes informatives, en les quals s'aturava les persones conductores que estaven infringint les normes circulatòries amb la voluntat d'explicar-los l’ordenança, a principis d'estiu es va iniciar el període de sancions.

La regidora de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu, posa èmfasi en la voluntat del nou govern "d'endreçar la mobilitat" i destaca que s'aposta per garantir la seguretat de les persones que es mouen a peu alhora que es fomenta la mobilitat sostenible. "Volem una Girona agradable i segura i, per tant, hem de deixar clar a les persones conductores que puguin posar en perill els i les vianants que no està permès circular per la vorera", destaca la regidora.

Així doncs, de les 189 denúncies interposades des de l'1 de juliol, el 70% -132- són per circular per llocs no habilitats, en la majoria dels casos per la vorera. De la resta, 19 són per portar dues persones sobre el patinet, 17 per circular en direcció prohibida, 12 per mirar el mòbil o dur auriculars i 9 per saltar-se semàfors en vermell.

D'altra banda, la regidora Sílvia Aliu reconeix que els patinets són "una realitat en augment" i que actualment no es disposa d'una normativa adequada que garanteixi que poden circular amb normalitat pels llocs establerts. L'ordenança estipula que els VMP només poden circular per les zones 20 i 30 i pels carrils bici.

D'aquesta manera, des de l'Ajuntament de Girona s’estudiarà una adaptació de l'ordenança que permeti resoldre les mancances observades i es tindrà en compte el manual de circulació per als vehicles de mobilitat personal de la Direcció General de Trànsit (DGT). Segons aquest manual, a partir del 22 de gener del 2024, tots els VMP hauran de disposar del certificat.