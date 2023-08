L’Ajuntament de Girona enviarà aquests propers dies una carta a les associacions de veïns i veïnes i a les persones propietàries d’immobles amb piscina o jardí sobre les limitacions en l’ús d’aigua davant l’escenari de sequera. Principalment, es recorda que està prohibit regar zones verdes i jardins (inclús amb aigua de pou) i que no està permès l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar. El consistori seguirà controlant aquestes mesures perquè es compleixin, ja que estem en un escenari greu de sequera.

Altres dels punts que estan en marxa són la restricció en la neteja de vehicles, carrers i mobiliari, i la prohibició d’usar aigua per eliminar pols i per omplir les fonts ornamentals o llacs artificials. Pel que fa a les granges, l’ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable està limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i la neteja dels animals, així com per netejar el recinte. Cal recordar que l’incompliment d’aquests requeriments pot comportar una sanció.

D’altra banda, el consistori també recorda formes de reduir el consum d’aigua, com utilitzar programes d’estalvi d’aigua en rentadores i rentavaixelles; disminuir el temps de dutxa i tancar l’aixeta en el moment d’ensabonar-se o de raspallar-se les dents; regar les plantes ben d’hora o al vespre i substituir les plantes per altres més adaptades al nostre clima (xerojardineria); revisar les aixetes i canonades per evitar les fuites, i instal·lar difusors estalviadors a les aixetes.

Des de l’Ajuntament s’han pres mesures d’estalvi com l’ús d’aigua regenerada de la depuradora per netejar els carrers i la via pública, i l’ús d’aigua del freàtic per regar els jardins. També s’han tancat les fonts ornamentals i no s’ha emplenat el llac del parc del Migdia. A més, s’han dut a terme campanyes d’estalvi d’aigua a través de la web i les xarxes socials del consistori, i es va enviar una carta sobre les restriccions d’aigua als grans consumidors (principalment activitats com centres sanitaris, fàbriques, escoles i hotels que acumulen un consum de més de 3.000 m3/any).

Gràcies a l’aplicació d’aquestes mesures i a la conscienciació de la ciutadania, la ciutat de Girona ha reduït un 10,9% el consum d’aigua aquest mes de juny comparat amb el 2022. Enguany, s’han gastat a la ciutat 675.837 m3 d’aigua, mentre que el juny de l’any anterior se’n van gastar 758.819 m3.

Malgrat tot això, l’escenari actual és de sequera excepcional i les reserves d’aigua dels embassaments continuen minvant, per la qual cosa cal continuar intensificant les mesures d’estalvi d’aigua i complir les restriccions en el seu ús.