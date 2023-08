Girona / Arxiu

L’Ajuntament de Girona obre aquest divendres, dia 1 de setembre, el període de preinscripcions per als cursos i tallers dels centres cívics de la ciutat de Girona per aquest curs 2023-2024. Les persones interessades a fer algunes de les 739 activitats que s’han programat tindran temps per fer la sol·licitud fins al 14 de setembre.

La preinscripció s’ha de realitzar a través del Sistema d'inscripcions de l’Ajuntament de Girona. El 15 de setembre, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori. A partir del 15 de setembre els i les alumnes amb plaça rebran un correu electrònic confirmant si tenen plaça o no al curs on s’han preinscrit i les instruccions de pagament de l’activitat.

La programació, elaborada en estreta col·laboració amb les entitats implicades, compta amb activitats de diferents formats i disciplines; amb activitats per a totes les edats i accessibles per preus, horaris i proximitat física. Entre totes les activitats s’ofereixen un total de 10.125 places.

Per a més informació podeu consultar el llibret de la programació dels cursos i tallers, i la pàgina web dels centres cívics.