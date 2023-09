Neteja de la matinada de dissabte a la plaça de Santa Eugènia / Ajuntament de Girona

Aquest cap de setmana l’Ajuntament de Girona ha engegat un pla d’acció que s’allargarà durant les properes dues setmanes per aprofundir en la neteja de diversos punts de la ciutat que presentaven problemes de neteja de forma reiterada. Així doncs, el consistori ha demanat un servei especial amb aigua a pressió amb Girona +Neta per tal de netejar en profunditat cinc espais que es degraden amb molta rapidesa. Posteriorment, el consistori hi afegirà altres zones en cas que ho necessitin.

A la plaça de Santa Eugènia es faran diverses neteges a fons i, paral·lelament, s’ha iniciat un projecte de mediació per mirar de solucionar les tensions veïnals que generen les persones que beuen a la plaça. El regidor del barri de Santa Eugènia, Sergi Font, va fer seguiment del primer dia de neteja la matinada de dissabte i ha assegurat que el consistori “és a sobre de la problemàtica i que es treballarà a fons per resoldre-la”. En aquest sentit, Font ha destacat la importància de mediar amb l’associació de veïns i d’altres agents del barri per encarar la situació: “l’objectiu no és traslladar el problema a un altre lloc sinó trobar la manera de resoldre’l”.

Durant aquestes setmanes, la Policia Municipal patrulla de matinada a la plaça per tal de garantir la bona convivència veïnal.

Així mateix, el pla d’acció també s’està desenvolupant en punts on la pernoctació habitual de persones sense sostre genera més residus. És el cas de l’antiga seu de Caixa Girona, entre el carrer de la Creu i el carrer del Migdia, o l’encreuament entre el carrer de l’Albereda i la travessia de l’Auriga.

Finalment, també s’ha fet una neteja en profunditat de la zona de compactadores del Mercat del Lleó per mirar de reduir-ne la mala olor persistent i s’ha procedit a netejar l’entorn de l’escola de Font de la Pólvora, on s’hi havien acumulat deixalles.

El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, ha subratllat el compromís del govern gironí per mantenir una ciutat neta: “Sabem que a la ciutadania li preocupa l’estat de la neteja de la ciutat i per això hem desplegat aquest pla d’acció. Esperem que l’actuació de l’Ajuntament permeti millorar la situació de la neteja d’aquestes zones i que, un cop netes, comptem amb la col·laboració de la ciutadania per tal de mantenir els espais en bon estat”.

Finalment, Cot ha recordat que el nou contracte de la neteja s’està desplegant per fases i que el consistori n’avaluarà el compliment dels diversos elements.