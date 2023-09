La situació meteorològica a Girona és part d'un patró inestable que afectarà diverses províncies del nord-oest i nord-est d'Espanya, així com Extremadura. RP

Les pluges i les tempestes marcaran el panorama meteorològic d'aquest dissabte i diverses províncies del nord-oest, Extremadura i del nord-est peninsular tindran avís de risc per quantitats de precipitació que podran superar els 15 litres per metre quadrat en una hora o per tempestes fortes, algunes de elles acompanyades de calamarsa.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha avisat per pluges Girona, La Corunya, Lugo, Orense, Astúries, Lleó, Zamora, Salamanca, Càceres, Badajoz, províncies que podran acumular de 40 a 80 litres per metre quadrat en 12 hores.

A més, tindran avís (groc) de risc per tempestes Girona, Astúries, La Corunya, Lugo i Orense. A Girona seran localment forts a primeres hores del dia.

Les pluges arriben a través d'un sistema atlàntic de baixes pressions que continuarà amb un temps inestable a la Península, amb un front fred que travessarà la meitat oriental i un altre que entrarà per l'oest, alhora que un altre sistema està situat a l'extrem nord-est.

La nuvolositat serà abundant i les precipitacions estaran acompanyades de tempesta, principalment a l'oest, centre i Prepirineu.

L'AEMET també veu probable que siguin més abundants al terç occidental, fins i tot localment forts o persistents a zones de l'oest, nord-oest i sistema Central occidental. De forma més feble i dispersa, avançant d'oest a est, es donaran a la resta de la meitat oest, centre, sud-est i, des del matí, al Prepirineu.

A la resta es poden donar de forma més aïllada i amb menys probabilitat i, en tot cas, l'AEMET no espera que es produeixin al sud d'Aragó, nord de Llevant, litorals sud-est, Melilla ni Balears.

Pel que fa a les Canàries, espera que a l'arxipèlag bufen intervals ennuvolats, augmentant la nuvolositat pel nord-oest, amb probabilitat de precipitacions al nord de les muntanyoses, acompanyades d'alguna tempesta aïllada a La Palma. A l'arxipèlag predominaran els vents fluixos de nord-oest i nord que rolaran a alisis.

També seran probables els bancs de boira matinals a muntanya de la Península i interior de Llevant i no descarta calimes a les Balears i l'est peninsular.

Respecte a les temperatures, l'agència meteorològica preveu que les mínimes pugin al litoral del País Basc, que baixaran als terços oest i sud. Les màximes pujaran a les Balears i als terços oest i sud.

Per la seva banda, les màximes augmentaran a les Balears i al terç oriental i baixaran a la meitat oest, fins i tot de forma notable a l'oest de la Meseta. A la resta es preveuen pocs canvis.

Finalment els vents bufaran de sud al vessant atlàntic, del sud-est al Cantàbric oriental, Ebre i nord-est i ponent a l'Estret. A les Balears el vent serà variable i hi haurà probables intervals de fort als litorals occidentals gallecs. A la resta el vent serà fluix.