Ciclista / @EP

L’Ajuntament de Girona es presentarà com a acusació popular en el cas de la ciclista que va morir atropellada el passat 9 de setembre. El consistori ha estat estudiant els fets i s’ha valorat optar per personar-se en la causa judicial. L’incident va ocórrer a la cruïlla entre el carrer de Josep Viader i Moliner i el carrer de l’Illa, al barri de la Devesa-Güell, quan un cotxe presumptament no va respectar el “Cediu el pas” i va atropellar la noia.

“Hem de fer una ciutat que protegeix a vianants i ciclistes. Fomentar la mobilitat sostenible s'aconsegueix millorant la infraestructura, però també garantint que les persones que aposten pels vehicles no contaminants se sentin segurs a la via pública. Amb aquesta decisió ens volem posar al costat de la família de l'Iris i volem deixar a les persones que es mouen en bicicleta que tenen l'Ajuntament al seu costat”, ha assegurat la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu.