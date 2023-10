Els grups de música Zoo, Ginestà, La Fúmiga, Auxili, Mariona Escoda, Els Chikos del Blat de moro, Crim, Queralt Lahoz i Triquell actuaran a les barraques de les Fires de Sant Narcís del 2023, que tindran lloc del 27 d'octubre al 5 de novembre. Aquest any, l'esplanada de la Copa comptarà amb 8 dies de programació musical amb un cartell format per 20 grups. El programa el formen grups consolidats de primera línia de l'escena nacional, així com grups emergents i propostes internacionals i estatals.

Fires de Sant Narcís - Aj de Girona

"Molt contents de poder anunciar els primers detalls de la programació musical de les Fires, que és un dels moments més especials de l'any a Girona. Aquest any mantenim l'aposta per una programació musical de qualitat, per a tots els públics i descentralitzada. A els propers dies anirem anunciant totes les novetats d'aquest any ”, ha afirmat el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats i Bartrina.

El primer dia, divendres 27 d'octubre, actuaran els tarragonins Crim, el grup capdavanter de l'escena rockera del país. L'acompanyaran els nord-americans Mad Caddies, grup internacional que ha girat pels cinc continents i que tocarà per primer cop a la ciutat. El primer grup a actuar serà Biznaga, el grup madrileny que està triomfant a tot l'Estat amb la seva original proposta que beu de les fonts del punk, però que s'han erigit com un dels candidats més ferms a traspassar les fronteres sempre difícils entre aquest gènere i el gran públic.

L'endemà, el dissabte 28 d'octubre, serà el torn dels francesos Not Scientists i Johnny Mafia, dos grups que tocaran per primer cop a la ciutat i que faran les delícies dels amants del rock. Estaran acompanyats pels gironins The Holy Sinners al concert que organitza cada any la Comissió de La Copa.

El diumenge 29 d'octubre actuarà la cantant, compositora i intèrpret Mariona Escoda, que es va donar a conèixer al programa televisiu Eufòria . També actuarà Ginestà, una de les formacions joves del pop català més singulars i inspirades que aquesta tardor tancarà una gira llarguíssima per acabar el que serà l'esperat quart disc.

La programació musical a l'esplanada de la Copa tornarà dimarts 31 d'octubre. L'artista nascuda a Santa Cola de Gramenet Queralt Lahoz, una de les sensacions musicals dels darrers anys al nostre país i més enllà, debutarà a l'escenari de La Copa. Queralt Lahoz té una de les veus més impressionants de l'escena, amb capacitat per cantar un bolero clàssic i rapejar al més pur estil dels 90 amb la mateixa habilitat. L'acompanyaran les barcelonines Ketekalles amb la seva proposta barreja de rumba, flamenc i hip hop, i Tarquim, el grup encapçalat pel saxofonista Pau Vidal, la proposta del qual beu de les arrels populars de la música afro-cubana.

El dia de Tots Sants es repetirà el concert en horari de tarda que es va celebrar per primera vegada a l'edició anterior. Aquest any, els encarregats seran l´Orquestra Maribel, que celebren en aquesta gira els seus 10 anys d´existència.

Dijous 2 de novembre serà el torn del rap i el hip hop. Obrirà la nit l'artista gironí Vichy Flock, seguit dels valencians Los Chikos el Maíz, encapçalats per Nega i Tony el Sucio, el grup capdavanter de l'escena hip-hop més combativa de l'Estat, amb gires que els han portat també per Amèrica Llatina i que presentaran el seu darrer treball, Yes Future . Tancarà la nit Senyor Oca, un dels referents del Rap de la Terra, amb un missatge contundent de crítica social. El seu directe, enèrgic i intens, deixa espais per a la reflexió, però alhora moments per ballar i gaudir de la festa, un projecte amb una forta identitat pròpia.

L'endemà, el divendres 3 de novembre, serà el torn del grup valencià La Fúmiga que arrasa amb la seua proposta festiva i estimulant on interpel·la les persones joves amb ritmes i lletres que acaben convertint-se en himnes. Estaran acompanyats per Triquell, un dels artistes del moment al panorama musical català conegut pel seu pas a Eufòria , però que és molt més que això, és un artista amb totes les estrelles que presentarà la seva proposta que es mou entre el pop i les músiques urbanes. Obrirà la nit Lal'ba, grup provinent d'Olesa de Montserrat que barreja la música urbana amb el pop i l'electrònica, i que es caracteritza per unes lletres plenes de referents catalans, originalitat i humor.

La darrera nit de barraques, el dissabte 4 de novembre, actuaran els valencians Zoo, que encapçalen el cartell de les Fires d'aquest any. El grup farà parada a la ciutat de Girona al tancament de la gira "Panya Tour" i aquest serà un dels dos únics concerts que farà aquest any d'accés gratuït. Els acompanyaran els ontinyentins Auxili, amb la seua proposta reggae i de ritmes jamaicans i els pegolins Smoking Souls, tres dels grups referents del panorama musical valencià actual.