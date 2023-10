Catalunyapress gironaterrasses

L'Ajuntament de Girona vol aprovar una nova ordenança de terrasses i activitats de restauració i recreatives, que serà sotmesa a votació al pròxim Ple municipal d'octubre. L'objectiu principal d'aquesta nova normativa és millorar l'organització de l'espai públic, assegurar el dret a l'accessibilitat universal a les vies públiques i establir un sistema d'inspecció eficient per regular la presència de terrasses a la ciutat.

La tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, ha explicat les raons darrera d'aquesta nova proposta. "Tenim com a objectiu assegurar un equilibri entre l'ús de l'espai públic per part dels ciutadans i l'activitat comercial. Amb aquesta regulació, corregim petites disfuncions que havien afectat la vida quotidiana dels veïns i veïnes, alhora que mantenim una ciutat dinàmica on les terrasses dels bars i restaurants juguen un paper rellevant", ha apuntat.

Així doncs, per tal de garantir l’accessibilitat universal, la nova norma modifica l’actual ordenança restringint la presència de terrasses adossades a la façana. D’aquesta manera es deixa lliure el recorregut en línia a les edificacions que permet que les persones invidents hi puguin circular, tal com marca la normativa sectorial.

Una altra novetat de l’ordenança és la introducció de nous espais a la via pública on serà possible situar terrasses si la mobilitat i l’accessibilitat ho permet. A partir d’ara els bars i restaurants podran sol·licitar terrassa a la calçada o ocupant places d’aparcament, una pràctica que ja era habitual, però que amb el nou text queda regulada. En aquests casos, els establiments hauran de proveir proteccions o una tarima, si s’escau. Amb aquesta modificació, l’Ajuntament busca donar opcions de terrassa a establiments situats prop de voreres molt estretes, garantint així la convivència entre les persones vianants i l’activitat de restauració.

En una línia similar, també es flexibilitzarà la ubicació permesa de les terrasses. Es mantindrà la col·locació davant de la façana de l’establiment, però s’analitzarà cas a cas i es permetran fer ajustos raonables si es valora que hi ha una ubicació alternativa preferible.

La nova ordenança també adequa la situació de les botigues amb degustació, adaptant-la a la normativa vigent de comerç de Catalunya.

A més, s’establiran protocols en zones d’alta concentració de bars i restaurants de manera que de forma excepcional l’Ajuntament pugui concretar aspectes de la regulació general.

Una altra voluntat de la nova ordenança és potenciar la funció inspectora. Així, des del govern s’assenyala la necessitat d’ordenar la presència de terrasses, garantint que es compleixi amb la normativa, evitant que se n’ubiquin d’irregulars o retirant la llicència si no s’efectua el pagament de la taxa. En cas d’incompliments, com ocupar més espai del permès o no respectar l’horari autoritzat, pot comportar la denegació de les següents peticions.

“Aquesta nova ordenança és el resultat d’un estudi aprofundit de l’Ajuntament amb l’objectiu de tenir una regulació més detallada que permeti un major control de les terrasses i faciliti una intervenció més eficient de l’activitat privada que es porta a terme a l’espai públic, intentant potenciar els aspectes positius i reduir els negatius, en una època en la qual els ciutadans i ciutadanes valoren especialment el gaudi de l’espai públic”, ha destacat el regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí.

Una altra de les novetats és que la nova ordenança simplificarà la tramitació administrativa a l'hora de donar d’alta una terrassa. El sistema funcionarà a través d’un padró que es renovarà automàticament i no caldrà sol·licitar la terrassa cada cop. Es pot demanar el permís de terrassa per tot l’any o pel període comprès entre Setmana Santa i les Fires de Sant Narcís.

La nova ordenança que presentarà el govern al proper Ple també inclou diverses al·legacions fetes per associacions o ciutadania i que inclouen aspectes com els següents: per evitar el soroll dels cadenats a l’hora de la recollida de terrasses, s’hi hauran de col·locar elements de protecció; les autoritzacions de terrassa hauran d’anar acompanyades d’un plànol amb detall de l’ocupació permesa, i els establiments hauran de tenir un codi QR en un lloc visible on hi hagi la informació de l’activitat de la terrassa. D’altra banda, a partir d’ara caldrà un informe de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament per a autoritzar actuacions culturals en establiments de restauració.