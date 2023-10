Foto: Freepik

Aquesta tardor els infants i famílies de Girona podran gaudir de més d’una seixantena d’activitats a la ciutat, relacionades amb una gran varietat d’àmbits culturals i artístics com la música, el cinema, la lectura, els museus i el patrimoni. També hi haurà activitats relacionades amb la ciència.

L’oferta, organitzada per institucions tant públiques com privades, es desenvoluparà en equipaments culturals d’arreu de la ciutat, com a les biblioteques Carles Rahola, Salvador Allende i Antònia Adroher; el Museu d’Arqueologia i el Museu d'Història dels Jueus; el Bòlit de Sant Nicolau; el Teatre Municipal, i l’Auditori de Girona.

“Treballem per fer arribar la cultura a tothom, i per això oferim i difonem una programació accessible, que arribi a tots els barris i per a tota la família. Pensem en els més menuts però també en tota la família, perquè puguin gaudir plegats d’un oci de qualitat, de proximitat i amb un alt valor educatiu”, ha afirmat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats i Bartrina.



Entre aquestes activitats destaquen tallers, concerts i musicals, projeccions, espectacles de titelles, dansa, jocs de taula i lectures de contes per a nadons i per a infants. Pràcticament, totes les activitats són gratuïtes, tot i que en alguns casos caldrà fer una inscripció prèvia.

Amb l’objectiu de fer difusió d’aquesta programació, l’Ajuntament de Girona, mitjançant la marca Girona Cultura, repartirà els pròxims dies 14.000 desplegables a tots els infants de la ciutat, a través de les escoles i dels equipaments culturals.

La programació va arrancar el diumenge 1 d’octubre amb el taller “A la dutxa! Arqueologia de la higiene i la cosmètica” i s’allargarà fins al Nadal, amb activitats relacionades amb aquestes festes.