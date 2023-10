Foto: Ajuntament de Girona

Els dissenys del concurs de gots de les Fires de Sant Narcís 2023 il·lustren la reivindicació veïnal, el trets lingüístics gironins i la pluralitat. El primer premi ha estat per la proposta “Més barri”, que mostra una dona i un gos al balcó de casa seva amb una pancarta on es pot llegir la reivindicació veïnal “+ barri”. L’autora de la proposta és Eva Forest Illa.

El segon premi ha estat per “Paraules en gironí”, de Sandra Jiménez Pérez, que fa una relació de diferents verbs relacionats amb la festa major de la ciutat acabats amb la terminació “-ut”, un tret singular i diferencial de la parla gironina. El tercer premi ha estat per “La pluralitat de la nostra ciutat”, de César González del Río, que inclou una sèrie d’il·lustracions de cares de persones, animals i elements que mostren la pluralitat de persones, orígens i estils que viuen les Fires de la ciutat.

Els gots que serveixen les entitats de les barraques de les Fires de Sant Narcís tornaran a ser reutilitzables i 100% biodegradables, fabricats a partir de pellofa d’arròs procedent del Delta de l’Ebre.

El concurs està organitzat per la Comissió de la Copa de Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. Els dissenys s’utilitzaran tant per a l’espai de les barraques de la Copa de les Fires com per a les festes majors de barri de Girona de 2023 i 2024.