Dos agents de la Policia Municipal de Girona. Foto: Ai. de Girona

L' Ajuntament de Girona , governat des de les passades eleccions municipals per Guanyem Girona (la marca de la CUP a la ciutat) ha prohibit al cap de la Policia Municipal, Joan Jou, assistir a qualsevol acte que, d'ara endavant, organitzin la Policia Nacional o la Guàrdia Civil .

La decisió la va confirmar la regidora de Seguretat de la ciutat, Sílvia Aliu, va explicar a Girona FM que existia un pacte pel qual el màxim dirigent del cos de la policia local no havia de fer acte de presència a cap d'aquestes celebracions.

Jou va estar, recentment, en un acte de la Policia Nacional, però després d'haver rebut instruccions, no va anar a un altre que organitzava la Benemèrita.

"El govern municipal considera que no s'hi ha d'anar", va assegurar Aliu, que va dir que d'ara endavant no hi haurà representació del cos de la capital del Gironès en cap d'aquests actes.