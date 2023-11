Foto: Aj. de Girona

L’Ajuntament de Girona ha obert el projecte de renaturalització de la ciutat, el GiroNat, a la ciutadania per tal que els veïns i veïnes puguin contribuir en l’objectiu de comptar amb una ciutat més verda. A través de la plataforma Girona Participa, es convida les persones interessades a participar en les diferents activitats i accions de voluntariat que es duen a terme dins el projecte com, per exemple, jornades informatives, voluntariat ambiental o sessions de cocreació.

“La gestió del territori més important és la dels seus habitants i és a partir de sensibilització i la participació ciutadana que les polítiques ambientals i les infraestructures poden tenir una capacitat transformadora real. La conservació de la biodiversitat ha d’estar vinculada a la connectivitat social, és a dir, els espais naturals no només asseguren el manteniment de les funcions ecosistèmiques necessàries per a un ambient saludable, sinó que generen espais de convivència que potencien l’arrelament, la cohesió i la salut de tota la població i això és un dels grans objectius del GiroNat a través d'aquest projecte de renaturalització”, ha afirmat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella.

D’altra banda, des d’aquest mateix espai, s’ha elaborat una enquesta per tal d’avaluar l’ús, la percepció i el coneixement de la ciutadania sobre la infraestructura verda de la ciutat. Es tracta d’una de les eines que està utilitzant el projecte per potenciar noves polítiques ambientals urbanes i accions de millora dels espais verds (parcs, jardins i arbrat) i dels espais blaus (rius i basses), amb l’objectiu de promoure la qualitat de vida i la salut de la ciutadania.

El projecte farà una sèrie de diagnosis paral·leles vinculades a l’estat de conservació dels hàbitats naturals, la fauna i la connectivitat ecològica de la infraestructura verda i blava actual de la ciutat. Però més enllà d’aquestes, l’enquesta pren en consideració el coneixement, la percepció i l’ús que la ciutadania fa dels espais naturals.

L’enquesta representa un primer exercici per conèixer la percepció ciutadana sobre les infraestructures verdes de la ciutat. Estarà oberta fins al 15 de gener. Un cop finalitzat el projecte, a mitjan 2025, es repetirà l’enquesta per tal de contrastar la informació i avaluar el possible canvi de percepció i coneixement de la ciutadania.

Per a qualsevol dubte sobre el procés participatiu del GiroNat, la ciutadania pot adreçar-se a l’Oficina per la Sostenibilitat, situada al número 4 del carrer dels Ciutadans. Des d’aquest punt també es donarà informació de les diferents propostes que es duen a terme dins el projecte.

GiroNat és un projecte compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, que impulsa la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradors d’un gir de 180 graus cap a una renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. El projecte proposa una transformació urbana que doni resposta als reptes i oportunitats que afronta Girona com a ciutat mediterrània, universitària i educadora, socialment diversa, fluvial i pròxima a la natura.

El projecte, que compta amb una subvenció dels fons europeus Next Generation, està coordinada per l’Ajuntament de Girona i compta amb el suport de la Universitat de Girona i de les entitats ambientalistes Associació La Sorellona, Associació Xarxa per la Conservació de la Natura, SEO Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) i la Fundació Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA).