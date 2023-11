Alumnes d'una escola. Foto: Aj. de Girona

10 escoles de Girona mesuraran la qualitat de l’aire als seus entorns escolars gràcies a la participació de l’Ajuntament en el projecte de ciència ciutadana CleanAir@School. Amb l’objectiu de conèixer quins són els nivells de diòxid de nitrogen en aquests espais, els centres educatius participants estan col·locant 20 tubs al voltant de cada escola per fer les mesures. La iniciativa es preveu que es dugui a terme en 2 fases o campanyes de seguiment: la primera, aquest mes i la segona a principis de 2024.

“Sabem que la qualitat de l’aire a Girona és bona en línies generals, però volem seguir monitoritzant la ciutat i així tenir el màxim d’informació possible amb la intenció de millorar allà on es pugui. Per això creiem important tota la tasca de conscienciació, i fer aquesta activitat amb les escoles té també aquesta voluntat de divulgació en la preservació de la sostenibilitat com a valor”, ha explicat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella.

Els tubs es repartiran en tres zones, en funció del volum d’activitat de l’àrea: en punts pròxims a vies transitades; en àrees més tranquil·les, com parcs, jardins i espais de vianants, i als mateixos centres escolars, a l’entrada i dins el pati.

Per a cada campanya, els tubs estaran col·locats als punts de mostreig durant quatre setmanes. Passat aquest període es recolliran les mostres, s’analitzaran en un laboratori i, a continuació, es presentaran els resultats obtinguts a cada escola perquè l’alumnat hi pugui treballar, treure’n conclusions i proposar accions de millora.

Les escoles participants en el projecte CleanAir@chool són les següents: Joan Bruguera, Dr. Masmitjà, FEDAC Sant Narcís, Eiximenis, Vedruna, Àgora, Migdia, Pericot, Carme Auguet i Font de l’Abella.

El projecte que es desenvolupa a Girona és un recurs educatiu que la Xarxa de Coordinadors de Mobilitat Escolar ofereix als centres educatius per millorar el coneixement de l’alumnat sobre la contaminació de l’aire i els seus efectes per a la salut. Alhora, es pretén sensibilitzar els infants i les seves famílies per modificar algunes pautes de conducta relacionades sobretot amb la mobilitat.

Aquesta és la tercera vegada que l’Ajuntament de Girona participa en el projecte CleanAir@School. La primera va ser el 2019, la segona l’any 2022 i enguany ja és la tercera actuació. Les dades obtingudes a cada campanya permetran realitzar una comparativa i a partir d’aquí s’estudiarà si calen noves mesures en funció dels resultats.