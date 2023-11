Estat actual de la sequera a l'embassament del riu Ter ( 13.11.2023)/ Foto: ACA

Les organitzacions denuncien que el conveni està motivat pels interessos urbanístics i especulatius de la Costa Brava i incompleix la Llei del Ter. Exigeixen a més a l’Ajuntament de Girona a complir amb el cabal ecològic del Ter, limitant el transvasament que permet el creixement urbanístic i turístic de la Costa Brava.

En la renovació de dit conveni de l'Ajuntament de Girona i el Consorci d’Aigües Costa Brava (CCB) es regularitza el transvasament del Ter a la Costa Brava, sense resoldre les il·legalitats comeses el 2012.

UN CONVENI QUE VA EN DETRIMENT DE LA RECUPERACIÓ DEL CABAL DEL RIO TER EN TEMPS DE SEQUERA



L’any 2008 es va ampliar l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Montfullà per a transvasar més aigua del Ter cap a la Costa Brava. Abans d’aquesta ampliació, la concessió de cabal del riu Ter per a Girona era de 540 litres/segon. El 2012, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va ampliar la concessió a un total de 1380 litres/segon, dels quals 720 litres/segon són per al CCB i 660 litres/segon per a Girona.

Aquesta ampliació incompleix la Llei del Ter de 1958, que estableix un màxim de 1.000 litres/segon de concessió als municipis de la conca del Ter.

Per tant, des de 2012 s’allibera un 40% més d’aigua del que la Llei del Ter permet.

A l'abril l’Ajuntament de Girona va signar el conveni entre l’Ajuntament i el CCB, ambdós titulars de l’ETAP Montfullà, sense resoldre les irregularitats i sense garantir la transparència en la publicació dels documents. És per això que s'ha interposat un contenciós administratiu per protegir el cabal del ríu Ter de les necessitats de la Costa Brava, especialment en temps de sequera.

L'ACA, L'AJUNTAMENT DE GIRONA I EL CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA PERJUDIQUEN EL CABAL DEL RIU TER



Els Acords del Ter de 2017 varen reduir el transvasament cap a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i malgrat els esforços per a disposar de més cabal pel Ter al mateix temps l'ACA regularitza un transvasament que eixuga el riu per l’altra banda en una situaicó de gran sequera a Catalunya.

De fet el riu Ter té ara mateix un 45% menys de cabal que fa 60 anys. Així el riu Ter pateix d' estrès hídric perquè amb aquest acord que durà ja, 11 anys, entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci d’Aigües Costa Brava i permès per l'ACA el respecte pel cabal ecològic del Ter s’incompleix de forma sistemàtica i a la vista de tothom.

La concessió irregular d’aigua del Ter a la CCB possibilita que els plans urbanístics de la Costa Brava prosperin. El 60% dels habitatges de la Costa Brava ja són d’ús turístic i el territori no aguanta més els impactes d’aquest model de recursos com l’aigua, cada vegada més excasos.

Els cabals ecològics són una restricció prèvia a qualsevol classe d’ús, tal com estableix la Directiva Marc d’Aigües i la Llei d’Aigües i cal gestionar les demandes del Ter complint amb els requisits previs dels cabals ecològics.