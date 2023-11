Foto: Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona ha reiniciat les excavacions arqueològiques a la Casa Pastors de Girona. Aquesta nova fase dona continuïtat als treballs realitzats entre els mesos de maig i agost d’aquest any, i es realitza davant la necessitat d’acotar amb més exactitud l’interès historicocientífic del jaciment en relació amb la descoberta d’uns vestigis de possible rellevància, la qual cosa requereix una dedicació extraordinària. Està previst que aquesta intervenció serveixi per fonamentar la presa de decisions sobre el futur de l’edifici i sobre el projecte de museu que s’havia previst en aquest espai, així com sobre el mateix jaciment arqueològic.

Els treballs, que van a càrrec de Baula, Recerca Arqueològica, s’allargaran 6 setmanes. Aquests tenen un cost de 32.211,42 euros (IVA inclòs) i en el seu finançament l’Ajuntament de Girona compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els treballs arqueològics els durà a terme un equip especialista configurat per sis persones de l’empresa Baula, sota la direcció de l’arqueòloga Àngela Gonzàlez.

En la primera fase d’excavacions es va treballar en l’entorn interior de la muralla existent, situada als sectors oest i nord de la Casa Pastors. El resultat va ser la descoberta de diverses estructures arquitectòniques d’època medieval i romana. Així mateix, es va realitzar una anàlisi del subsòl amb georadar, els resultats de la qual estan pendents d’estudi. De totes aquestes excavacions es configurarà una memòria prescriptiva de valoració dels resultats que es presentarà el 2024.

La Casa Pastors està situada a l’interior del conjunt històric de Girona i compta amb un alt grau de protecció. L’edifici està ubicat davant la Catedral de Girona, a tocar de l’antic traçat de la Via Augusta. En aquest indret hi havia el centre neuràlgic de Gerunda, l’espai més important en l’àmbit polític, cultural, religiós i cívic de la ciutat antiga. A la Casa Pastors hi ha restes de la muralla romana i de la medieval, d’un castell medieval i d’un palau barroc, tot i la forta intervenció que va suposar la rehabilitació de l’edifici que va fer l’arquitecte Pere Llimona a principis dels anys 70 per ubicar-hi l’Audiència Provincial, funció que va tenir l’edifici fins al 2008.

Cal recordar que a la Casa Pastors s’han realitzat diverses campanyes d’excavacions arqueològiques a càrrec de diferents arqueòlegs i arqueòlogues: Miquel Oliva i Mercè Ferrer (1971), Maribel Fuertes (2019), Anna Augé (2021) i Àngela Gonzàlez (2022).