Un dels dormitoris. Foto: Europa Press

L’Ajuntament de Girona ha incrementat la durada del Pla de Fred que acull les persones que dormen al carrer durant els mesos d’hivern. En concret, el servei, que s’ofereix des de l’edifici de l’antiga UNED, obrirà uns dies abans, el pròxim dimarts 28 de novembre, i tancarà el 28 d’abril, mentre que l’any passat va estar operatiu de l’1 de desembre al 31 de març.

"Poder ampliar un mes el Pla de Fred és una mesura que ens permetrà donar un millor servei a les persones sense llar. Tanmateix, la problemàtica del sensellarisme a la ciutat necessita la col·laboració de totes les institucions. Hem de dotar de més recursos i dignificar La Sopa i avançar per disposar d'un nou centre a les comarques gironines que permeti fer front a les necessitats mentre, paral·lelament, invertim en projectes d'habitatge que donin una sortida permament a les persones sense llar", ha afirmat la regidora Amy Sabaly Balde.

A l’edifici de la UNED hi haurà 45 places cada nit, de les quals 6 estaran reservades per a dones i persones amb identitats dissidents; 3 per a joves en situació de carrer, i 2 per a casos excepcionals. L’horari d’entrada serà a les 20.30 h i tancarà a les 8 del matí. L’accés es farà a través de la derivació del personal de La Sopa, excepte les persones grans, les dones, les persones amb identitats dissidents i les persones amb discapacitat que podran accedir-hi directament si hi ha places lliures pel seu grau de vulnerabilitat.



L’espai tindrà servei de bugaderia per a la roba personal i s’oferirà esmorzar, sopar i aigua. Hi haurà 2 persones responsables de garantir la convivència de l’espai: un zelador i un vigilant de seguretat, que s’encarregaran també de fer l’acollida i assignar els llits. A més, es comptarà amb l’ajuda de diferents persones voluntàries d’entitats de la ciutat.

Durant aquest període, les persones usuàries també podran usar el servei de dutxes que hi ha als vestuaris de les piscines municipals de la Devesa. Hi podran anar els dimarts i els divendres, de 10.30 a 11.30 h.

El Pla de Fred va destinat a totes aquelles persones que dormen al carrer a la ciutat i que, especialment per les condicions climatològiques d’aquesta època de l’any, es troben en situació de molta vulnerabilitat. Aquest és el sisè cop que es duu a terme a la ciutat de Girona. El servei es desenvolupa amb la participació de persones voluntàries de Càritas Girona, Creu Roja i altres entitats.